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Розклад Олімпіади-2020 на 27 липня

26 липня, 21:00

Олена Павлова

У вівторок на Іграх в Токіо дізнаються призерів в маунтинбайке, фехтуванні, у веслуванні. А також пройдуть змагання у футболі, хокеї на траві і пляжному волейболі

Гроза в Токіо / Фото: Reuters

У вівторок на Олімпійських іграх в Токіо нас чекає наступна програма змагань. Відзначимо, що в зв'язку із наступом тайфуна в програмі дня можуть бути зміни! Розклад всієї Олімпіади-2020 є на нашому сайті.

БАДМІНТОН

4:00чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
4:00жінки, одиночний розряд, груповий етап
4:00чоловіки, парний розряд, груповий етап
4:00жінки, парний розряд, груповий етап
12:00чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
12:00жінки, одиночний розряд, груповий етап
12:00чоловіки, парний розряд, рупповой етап
12:00жінки, парний розряд, груповий етап

БАСКЕТБОЛ

4:00жінки JPN – FRA Група B
7:40жінки NGR – USA Група B
11:20жінки AUS – BEL Група C
15:00жінки PUR – CHN Група C

БАСКЕТБОЛ 3Х3

7:30жінки USA – JPN груповий раунд
7:55жінки CHN – MGL груповий раунд
8:40чоловіки BEL – POL груповий раунд
9:05чоловіки CHN – JPN груповий раунд
11:00жінки FRA – ROU груповий раунд
11:25жінки RUS – ITA груповий раунд
12:00чоловіки SRB – RUS груповий раунд
12:25чоловіки LAT – NED груповий раунд
14:30жінки, 1/4 фіналу, #1
15:00чоловіки, 1/4 фіналу, #1
15:50жінки, 1/4 фіналу, #2
16:20чоловіки, 1/4 фіналу, # 2

БОКС

5:00жінки, напівсередню, 69 кг, 1/8 фіналу
5:00чоловіки, легка вага, 63 кг, 1/16 фіналу
5:00чоловіки, напівважку, 81 кг, 1/8 фіналу
11:00жінки, напівсередню, 69 кг, 1/8 фіналу
11:00чоловіки, легка вага, 63 кг, 1/16 фіналу
11:00чоловіки, напівважку, 81 кг, 1/8 фіналу

ВЕЛОСПОРТ

9:00жінки, маунтінбайк, крос, фінал

ВОДНЕ ПОЛО

4:00чоловіки RSA – USA Група A
5:30чоловіки MNE – ESP Група B
8:00чоловіки KAZ – SRB Група B
9:30чоловіки ITA – GRE Група A
12:20чоловіки JPN – HUN Група A
13:50чоловіки AUS – CRO Група B

ВОЛЕЙБОЛ

3:00жінки RUS – ARG Група В
5:05жінки CHN – USA Група В
8:20жінки JPN – SRB Група А
10:25жінки ITA – TUR Група В
13:40жінки BRA – DOM Група А
15:45жінки KOR – KEN Група А

ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ

3:00жінки, груповий раунд
3:00чоловіки, груповий раунд
9:00жінки, груповий раунд
9:00чоловіки, груповий раунд
14:00жінки, груповий раунд
14:00чоловіки, груповий раунд

ГАНДБОЛ

3:00жінки JPN – MNE Група A
5:00жінки BRA – HUN Група B
8:15жінки SWE – RUS Група B
10:15жінки KOR – NED Група A
13:30жінки ANG – NOR Група A
15:30жінки FRA – ESP Група B

ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА

13:45жінки, багатоборство, команди, фінал

АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ

2:30чоловіки, одинак, 1/2 фіналу
2:50жінки, одинак, 1/2 фіналу
3:10чоловіки, двійка парна, легка вага, фінал C
3:22жінки, двійка парна, легка вага, фінал C
3:34чоловіки, четвірка парна, фінал B
3:46жінки, четвірка парна, фінал B
3:58чоловіки, четвірка парна, фінал A
4:00жінки, четвірка парна, фінал A
4:30чоловіки, двійка орні без рульового, 1/2 фіналу
4:58жінки, двійка орні без рульового, 1/2 фіналу
5:18чоловіки, двійка парна, легка вага, 1/2 фіналу
5:38жінки, двійка парна, легка вага, 1/2 фіналу

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І каное

8:00жінки, слалом (байдарки-одиночки), 1/2 фіналу
9:30жінки, слалом (байдарки-одиночки), фінал

ДЗЮДО

5:00чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, попередній раунд
5:10жінки, напівсередню вагу, 63 кг, 1/16 фіналу
5:35чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, 1/16 фіналу
6:30жінки, напівсередню вагу, 63 кг, 1/8 фіналу
6:55чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, 1/8 фіналу
7:25жінки, напівсередню вагу, 63 кг, 1/4 фіналу
7:45чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, 1/4 фіналу
11:00жінки, напівсередню вагу, 63 кг, втішні поєдинки
11:15чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, втішні поєдинки
11:35жінки, напівсередню вагу, 63 кг, 1/2 фіналу
11:55чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, 1/2 фіналу
12:20жінки, напівсередню вагу, 63 кг, поєдинки за 3-е місце
12:35жінки, напівсередню вагу, 63 кг, фінал
12:45чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, поєдинки за 3-е місце
13:00чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, фінал

КІННИЙ СПОРТ

11:30мікс, виїздки, командне першою-во, спеціальна програма, фінал

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

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6:00чоловіки, клас Лазер, гонка-5-6
6:00жінки, клас Лазер Радиал, гонка-5-6
6:00чоловіки, клас Фінн, гонка-1-2
6:00чоловіки, клас 49-й, гонка-1-2-3
6:00жінки, клас 49-й FX, гонка-1-2-3

ПЛАВАННЯ

4:30жінки, вільний стиль, 200 м, півфінали
4:50чоловіки, вільний стиль, 200 м, фінал
5:00жінки, спина, 100 м, фінал
5:10чоловіки, спина, 100 м, фінал
5:20жінки, брас, 100 м, фінал
5:40чоловіки, батерфляй, 200 м, півфінали
6:05жінки, комплексне плавання, 200 м, півфінали
13:00чоловіки, вільний стиль, 100 м, попередні запливи
13:25жінки, батерфляй, 200 м, попередні запливи
13:50чоловіки, брас, 200 м, попередні запливи
14:15чоловіки, вільний стиль, естафета 4х200 м, попередні запливи
14:35чоловіки, вільний стиль, 800 м, попередні запливи

СТРИБКИ У ВОДУ

9:00жінки, вишка 10 м, синхронні стрибки, фінал

РЕГБІ

3:00чоловіки CAN – JPN Група B
3:30чоловіки FIJ – GBR Група B
4:00чоловіки ARG – KOR Група A
4:30чоловіки NZL – AUS Група A
5:00чоловіки KEN – IRL Група C
5:30чоловіки RSA – USA Група C
10:30чоловіки, матчі за 9-12 місця
11:00чоловіки, матчі за 9-12 місця
11:30чоловіки, 1/4 фіналу, # 1
12:00чоловіки, 1/4 фіналу, # 2
12:30чоловіки, 1/4 фіналу, # 3
13:00чоловіки, 1/4 фіналу, # 4

СЕРФІНГ

1:00чоловіки, шортборд, 1/4 фіналу
3:00жінки, шортборд, 1/4 фіналу
5:00чоловіки, шортборд, 1/2 фіналу
7:00жінки, шортборд, 1/2 фіналу

софтбол

7:00жінки, матч за 3-е місце
14:00жінки, фінал

СТРІЛЬБА

3:00мікст, пістолет пневматичний, 10 м, команди, кваліфікація
5:00мікст, пістолет пневматичний, 10 м, команди, фінал
7:15мікст, гвинтівка пневматична, 10 м, команди, кваліфікація
9:15мікст, гвинтівка пневматична, 10 м, команди, фінал

ПАЛЬБА З ЛУКА

3:30жінки, приватне першою-во, раунд I
3:30чоловіки, приватне пер-во, раунд I
10:00жінки, приватне першою-во, раунд II
10:00чоловіки, приватне пер-во, раунд II

ТЕНІС

5:00чоловіки, одиночний розряд, 1/16 фіналу
5:00жінки, одиночний розряд, 1/8 фіналу
5:00чоловіки, парний розряд, 1/4 фіналу
5:00жінки, парний розряд, 1/16 фіналу
5:00жінки, парний розряд, 1/4 фіналу

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

4:00чоловіки, одиночний розряд, раунд III
4:00жінки, одиночний розряд, раунд III
8:30чоловіки, одиночний розряд, раунд III
8:30жінки, одиночний розряд, раунд III
8:30чоловіки, одиночний розряд, 1/8 фіналу
8:30жінки, одиночний розряд, 1/8 фіналу
13:30чоловіки, одиночний розряд, 1/8 фіналу
13:30жінки, одиночний розряд, 1/8 фіналу

триатлону

00:30жінки, індивідуальна першість, фінал

ТХЕКВОНДО

4:00жінки, +67 кг, 1/8 фіналу
4:15чоловіки, +80 кг, 1/8 фіналу
8:00жінки, +67 кг, 1/4 фіналу
8:15чоловіки, +80 кг, 1/4 фіналу
10:00жінки, +67 кг, 1/2 фіналу
10:15чоловіки, +80 кг. 1/2 фіналу
13:00жінки, +67 кг, втішні поєдинки
13:15чоловіки, +80 кг, втішні поєдинки
14:00жінки, +67 кг, поєдинки за 3-е місце
14:15чоловіки, +80 кг, поєдинки за 3-е місце
16:00жінки, +67 кг, фінал
16:15чоловіки, +80 кг, фінал

ВАЖКА АТЛЕТИКА

5:50жінки, 59 кг, група В
5:50жінки, 64 кг, група В
9:50жінки, 59 кг, фінал, група А
13:50жінки, 64 кг, фінал, група А

ФЕХТУВАННЯ

4:00жінки, шпага, команди, 1/8 фіналу
4:55жінки, шпага, команди, 1/4 фіналу
5:50жінки, шпага, команди, поєдинки за 5-8 місця
6:45жінки, шпага, команди, 1/2 фіналу
7:40жінки, шпага, команди, поєдинок за 5-6 місця
8:35жінки, шпага, команди, поєдинок за 7-8 місця
12:30жінки, шпага, команди, поєдинок за 3-е місце
13:30жінки, шпага, команди, фінал

ФУТБОЛ

11:00жінки USA – AUS Група G
11:00жінки NZL – SWE Група G
14:00жінки CHI – JPN Група E
14:00жінки CAN – GBR Група E
14:30жінки NED – CHN Група F
14:30жінки BRA – ZAM Група F

ХОКЕЙ НА ТРАВІ

3:30чоловіки ARG – AUS Група A
4:00чоловіки IND – ESP Група A
5:45чоловіки JPN – NZL Група A
6:15чоловіки GER – GBR Група B
12:30чоловіки BEL – RSA Група B
14:45чоловіки NED – CAN Група B

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