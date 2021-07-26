Розклад Олімпіади-2020 на 27 липня

У вівторок на Іграх в Токіо дізнаються призерів в маунтинбайке, фехтуванні, у веслуванні. А також пройдуть змагання у футболі, хокеї на траві і пляжному волейболі

Гроза в Токіо / Фото: Reuters

У вівторок на Олімпійських іграх в Токіо нас чекає наступна програма змагань. Відзначимо, що в зв'язку із наступом тайфуна в програмі дня можуть бути зміни! Розклад всієї Олімпіади-2020 є на нашому сайті.

БАДМІНТОН

4:00 чоловіки, одиночний розряд, груповий етап 4:00 жінки, одиночний розряд, груповий етап 4:00 чоловіки, парний розряд, груповий етап 4:00 жінки, парний розряд, груповий етап 12:00 чоловіки, одиночний розряд, груповий етап 12:00 жінки, одиночний розряд, груповий етап 12:00 чоловіки, парний розряд, рупповой етап 12:00 жінки, парний розряд, груповий етап

БАСКЕТБОЛ

4:00 жінки JPN – FRA Група B 7:40 жінки NGR – USA Група B 11:20 жінки AUS – BEL Група C 15:00 жінки PUR – CHN Група C

БАСКЕТБОЛ 3Х3

7:30 жінки USA – JPN груповий раунд 7:55 жінки CHN – MGL груповий раунд 8:40 чоловіки BEL – POL груповий раунд 9:05 чоловіки CHN – JPN груповий раунд 11:00 жінки FRA – ROU груповий раунд 11:25 жінки RUS – ITA груповий раунд 12:00 чоловіки SRB – RUS груповий раунд 12:25 чоловіки LAT – NED груповий раунд 14:30 жінки, 1/4 фіналу, #1 15:00 чоловіки, 1/4 фіналу, #1 15:50 жінки, 1/4 фіналу, #2 16:20 чоловіки, 1/4 фіналу, # 2

БОКС

5:00 жінки, напівсередню, 69 кг, 1/8 фіналу 5:00 чоловіки, легка вага, 63 кг, 1/16 фіналу 5:00 чоловіки, напівважку, 81 кг, 1/8 фіналу 11:00 жінки, напівсередню, 69 кг, 1/8 фіналу 11:00 чоловіки, легка вага, 63 кг, 1/16 фіналу 11:00 чоловіки, напівважку, 81 кг, 1/8 фіналу

ВЕЛОСПОРТ

9:00 жінки, маунтінбайк, крос, фінал

ВОДНЕ ПОЛО

4:00 чоловіки RSA – USA Група A 5:30 чоловіки MNE – ESP Група B 8:00 чоловіки KAZ – SRB Група B 9:30 чоловіки ITA – GRE Група A 12:20 чоловіки JPN – HUN Група A 13:50 чоловіки AUS – CRO Група B

ВОЛЕЙБОЛ

3:00 жінки RUS – ARG Група В 5:05 жінки CHN – USA Група В 8:20 жінки JPN – SRB Група А 10:25 жінки ITA – TUR Група В 13:40 жінки BRA – DOM Група А 15:45 жінки KOR – KEN Група А

ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ

3:00 жінки, груповий раунд 3:00 чоловіки, груповий раунд 9:00 жінки, груповий раунд 9:00 чоловіки, груповий раунд 14:00 жінки, груповий раунд 14:00 чоловіки, груповий раунд

ГАНДБОЛ

3:00 жінки JPN – MNE Група A 5:00 жінки BRA – HUN Група B 8:15 жінки SWE – RUS Група B 10:15 жінки KOR – NED Група A 13:30 жінки ANG – NOR Група A 15:30 жінки FRA – ESP Група B

ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА

13:45 жінки, багатоборство, команди, фінал

АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ

2:30 чоловіки, одинак, 1/2 фіналу 2:50 жінки, одинак, 1/2 фіналу 3:10 чоловіки, двійка парна, легка вага, фінал C 3:22 жінки, двійка парна, легка вага, фінал C 3:34 чоловіки, четвірка парна, фінал B 3:46 жінки, четвірка парна, фінал B 3:58 чоловіки, четвірка парна, фінал A 4:00 жінки, четвірка парна, фінал A 4:30 чоловіки, двійка орні без рульового, 1/2 фіналу 4:58 жінки, двійка орні без рульового, 1/2 фіналу 5:18 чоловіки, двійка парна, легка вага, 1/2 фіналу 5:38 жінки, двійка парна, легка вага, 1/2 фіналу

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І каное

8:00 жінки, слалом (байдарки-одиночки), 1/2 фіналу 9:30 жінки, слалом (байдарки-одиночки), фінал

ДЗЮДО

5:00 чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, попередній раунд 5:10 жінки, напівсередню вагу, 63 кг, 1/16 фіналу 5:35 чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, 1/16 фіналу 6:30 жінки, напівсередню вагу, 63 кг, 1/8 фіналу 6:55 чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, 1/8 фіналу 7:25 жінки, напівсередню вагу, 63 кг, 1/4 фіналу 7:45 чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, 1/4 фіналу 11:00 жінки, напівсередню вагу, 63 кг, втішні поєдинки 11:15 чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, втішні поєдинки 11:35 жінки, напівсередню вагу, 63 кг, 1/2 фіналу 11:55 чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, 1/2 фіналу 12:20 жінки, напівсередню вагу, 63 кг, поєдинки за 3-е місце 12:35 жінки, напівсередню вагу, 63 кг, фінал 12:45 чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, поєдинки за 3-е місце 13:00 чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, фінал

КІННИЙ СПОРТ

11:30 мікс, виїздки, командне першою-во, спеціальна програма, фінал

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

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6:00 чоловіки, клас Лазер, гонка-5-6 6:00 жінки, клас Лазер Радиал, гонка-5-6 6:00 чоловіки, клас Фінн, гонка-1-2 6:00 чоловіки, клас 49-й, гонка-1-2-3 6:00 жінки, клас 49-й FX, гонка-1-2-3

ПЛАВАННЯ

4:30 жінки, вільний стиль, 200 м, півфінали 4:50 чоловіки, вільний стиль, 200 м, фінал 5:00 жінки, спина, 100 м, фінал 5:10 чоловіки, спина, 100 м, фінал 5:20 жінки, брас, 100 м, фінал 5:40 чоловіки, батерфляй, 200 м, півфінали 6:05 жінки, комплексне плавання, 200 м, півфінали 13:00 чоловіки, вільний стиль, 100 м, попередні запливи 13:25 жінки, батерфляй, 200 м, попередні запливи 13:50 чоловіки, брас, 200 м, попередні запливи 14:15 чоловіки, вільний стиль, естафета 4х200 м, попередні запливи 14:35 чоловіки, вільний стиль, 800 м, попередні запливи

СТРИБКИ У ВОДУ

9:00 жінки, вишка 10 м, синхронні стрибки, фінал

РЕГБІ

3:00 чоловіки CAN – JPN Група B 3:30 чоловіки FIJ – GBR Група B 4:00 чоловіки ARG – KOR Група A 4:30 чоловіки NZL – AUS Група A 5:00 чоловіки KEN – IRL Група C 5:30 чоловіки RSA – USA Група C 10:30 чоловіки, матчі за 9-12 місця 11:00 чоловіки, матчі за 9-12 місця 11:30 чоловіки, 1/4 фіналу, # 1 12:00 чоловіки, 1/4 фіналу, # 2 12:30 чоловіки, 1/4 фіналу, # 3 13:00 чоловіки, 1/4 фіналу, # 4

СЕРФІНГ

1:00 чоловіки, шортборд, 1/4 фіналу 3:00 жінки, шортборд, 1/4 фіналу 5:00 чоловіки, шортборд, 1/2 фіналу 7:00 жінки, шортборд, 1/2 фіналу

софтбол

7:00 жінки, матч за 3-е місце 14:00 жінки, фінал

СТРІЛЬБА

3:00 мікст, пістолет пневматичний, 10 м, команди, кваліфікація 5:00 мікст, пістолет пневматичний, 10 м, команди, фінал 7:15 мікст, гвинтівка пневматична, 10 м, команди, кваліфікація 9:15 мікст, гвинтівка пневматична, 10 м, команди, фінал

ПАЛЬБА З ЛУКА

3:30 жінки, приватне першою-во, раунд I 3:30 чоловіки, приватне пер-во, раунд I 10:00 жінки, приватне першою-во, раунд II 10:00 чоловіки, приватне пер-во, раунд II

ТЕНІС

5:00 чоловіки, одиночний розряд, 1/16 фіналу 5:00 жінки, одиночний розряд, 1/8 фіналу 5:00 чоловіки, парний розряд, 1/4 фіналу 5:00 жінки, парний розряд, 1/16 фіналу 5:00 жінки, парний розряд, 1/4 фіналу

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

4:00 чоловіки, одиночний розряд, раунд III 4:00 жінки, одиночний розряд, раунд III 8:30 чоловіки, одиночний розряд, раунд III 8:30 жінки, одиночний розряд, раунд III 8:30 чоловіки, одиночний розряд, 1/8 фіналу 8:30 жінки, одиночний розряд, 1/8 фіналу 13:30 чоловіки, одиночний розряд, 1/8 фіналу 13:30 жінки, одиночний розряд, 1/8 фіналу

триатлону

00:30 жінки, індивідуальна першість, фінал

ТХЕКВОНДО

4:00 жінки, +67 кг, 1/8 фіналу 4:15 чоловіки, +80 кг, 1/8 фіналу 8:00 жінки, +67 кг, 1/4 фіналу 8:15 чоловіки, +80 кг, 1/4 фіналу 10:00 жінки, +67 кг, 1/2 фіналу 10:15 чоловіки, +80 кг. 1/2 фіналу 13:00 жінки, +67 кг, втішні поєдинки 13:15 чоловіки, +80 кг, втішні поєдинки 14:00 жінки, +67 кг, поєдинки за 3-е місце 14:15 чоловіки, +80 кг, поєдинки за 3-е місце 16:00 жінки, +67 кг, фінал 16:15 чоловіки, +80 кг, фінал

ВАЖКА АТЛЕТИКА

5:50 жінки, 59 кг, група В 5:50 жінки, 64 кг, група В 9:50 жінки, 59 кг, фінал, група А 13:50 жінки, 64 кг, фінал, група А

ФЕХТУВАННЯ

4:00 жінки, шпага, команди, 1/8 фіналу 4:55 жінки, шпага, команди, 1/4 фіналу 5:50 жінки, шпага, команди, поєдинки за 5-8 місця 6:45 жінки, шпага, команди, 1/2 фіналу 7:40 жінки, шпага, команди, поєдинок за 5-6 місця 8:35 жінки, шпага, команди, поєдинок за 7-8 місця 12:30 жінки, шпага, команди, поєдинок за 3-е місце 13:30 жінки, шпага, команди, фінал

ФУТБОЛ

11:00 жінки USA – AUS Група G 11:00 жінки NZL – SWE Група G 14:00 жінки CHI – JPN Група E 14:00 жінки CAN – GBR Група E 14:30 жінки NED – CHN Група F 14:30 жінки BRA – ZAM Група F

ХОКЕЙ НА ТРАВІ

3:30 чоловіки ARG – AUS Група A 4:00 чоловіки IND – ESP Група A 5:45 чоловіки JPN – NZL Група A 6:15 чоловіки GER – GBR Група B 12:30 чоловіки BEL – RSA Група B 14:45 чоловіки NED – CAN Група B