Розклад Олімпіади-2020 на 27 липня

Гроза в Токіо / Фото: Reuters
У вівторок на Олімпійських іграх в Токіо нас чекає наступна програма змагань. Відзначимо, що в зв'язку із наступом тайфуна в програмі дня можуть бути зміни! Розклад всієї Олімпіади-2020 є на нашому сайті.
БАДМІНТОН
|4:00
|чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
|4:00
|жінки, одиночний розряд, груповий етап
|4:00
|чоловіки, парний розряд, груповий етап
|4:00
|жінки, парний розряд, груповий етап
|12:00
|чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
|12:00
|жінки, одиночний розряд, груповий етап
|12:00
|чоловіки, парний розряд, рупповой етап
|12:00
|жінки, парний розряд, груповий етап
БАСКЕТБОЛ
|4:00
|жінки JPN – FRA Група B
|7:40
|жінки NGR – USA Група B
|11:20
|жінки AUS – BEL Група C
|15:00
|жінки PUR – CHN Група C
БАСКЕТБОЛ 3Х3
|7:30
|жінки USA – JPN груповий раунд
|7:55
|жінки CHN – MGL груповий раунд
|8:40
|чоловіки BEL – POL груповий раунд
|9:05
|чоловіки CHN – JPN груповий раунд
|11:00
|жінки FRA – ROU груповий раунд
|11:25
|жінки RUS – ITA груповий раунд
|12:00
|чоловіки SRB – RUS груповий раунд
|12:25
|чоловіки LAT – NED груповий раунд
|14:30
|жінки, 1/4 фіналу, #1
|15:00
|чоловіки, 1/4 фіналу, #1
|15:50
|жінки, 1/4 фіналу, #2
|16:20
|чоловіки, 1/4 фіналу, # 2
БОКС
|5:00
|жінки, напівсередню, 69 кг, 1/8 фіналу
|5:00
|чоловіки, легка вага, 63 кг, 1/16 фіналу
|5:00
|чоловіки, напівважку, 81 кг, 1/8 фіналу
|11:00
|жінки, напівсередню, 69 кг, 1/8 фіналу
|11:00
|чоловіки, легка вага, 63 кг, 1/16 фіналу
|11:00
|чоловіки, напівважку, 81 кг, 1/8 фіналу
ВЕЛОСПОРТ
|9:00
|жінки, маунтінбайк, крос, фінал
ВОДНЕ ПОЛО
|4:00
|чоловіки RSA – USA Група A
|5:30
|чоловіки MNE – ESP Група B
|8:00
|чоловіки KAZ – SRB Група B
|9:30
|чоловіки ITA – GRE Група A
|12:20
|чоловіки JPN – HUN Група A
|13:50
|чоловіки AUS – CRO Група B
ВОЛЕЙБОЛ
|3:00
|жінки RUS – ARG Група В
|5:05
|жінки CHN – USA Група В
|8:20
|жінки JPN – SRB Група А
|10:25
|жінки ITA – TUR Група В
|13:40
|жінки BRA – DOM Група А
|15:45
|жінки KOR – KEN Група А
ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ
|3:00
|жінки, груповий раунд
|3:00
|чоловіки, груповий раунд
|9:00
|жінки, груповий раунд
|9:00
|чоловіки, груповий раунд
|14:00
|жінки, груповий раунд
|14:00
|чоловіки, груповий раунд
ГАНДБОЛ
|3:00
|жінки JPN – MNE Група A
|5:00
|жінки BRA – HUN Група B
|8:15
|жінки SWE – RUS Група B
|10:15
|жінки KOR – NED Група A
|13:30
|жінки ANG – NOR Група A
|15:30
|жінки FRA – ESP Група B
ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА
|13:45
|жінки, багатоборство, команди, фінал
АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ
|2:30
|чоловіки, одинак, 1/2 фіналу
|2:50
|жінки, одинак, 1/2 фіналу
|3:10
|чоловіки, двійка парна, легка вага, фінал C
|3:22
|жінки, двійка парна, легка вага, фінал C
|3:34
|чоловіки, четвірка парна, фінал B
|3:46
|жінки, четвірка парна, фінал B
|3:58
|чоловіки, четвірка парна, фінал A
|4:00
|жінки, четвірка парна, фінал A
|4:30
|чоловіки, двійка орні без рульового, 1/2 фіналу
|4:58
|жінки, двійка орні без рульового, 1/2 фіналу
|5:18
|чоловіки, двійка парна, легка вага, 1/2 фіналу
|5:38
|жінки, двійка парна, легка вага, 1/2 фіналу
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І каное
|8:00
|жінки, слалом (байдарки-одиночки), 1/2 фіналу
|9:30
|жінки, слалом (байдарки-одиночки), фінал
ДЗЮДО
|5:00
|чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, попередній раунд
|5:10
|жінки, напівсередню вагу, 63 кг, 1/16 фіналу
|5:35
|чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, 1/16 фіналу
|6:30
|жінки, напівсередню вагу, 63 кг, 1/8 фіналу
|6:55
|чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, 1/8 фіналу
|7:25
|жінки, напівсередню вагу, 63 кг, 1/4 фіналу
|7:45
|чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, 1/4 фіналу
|11:00
|жінки, напівсередню вагу, 63 кг, втішні поєдинки
|11:15
|чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, втішні поєдинки
|11:35
|жінки, напівсередню вагу, 63 кг, 1/2 фіналу
|11:55
|чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, 1/2 фіналу
|12:20
|жінки, напівсередню вагу, 63 кг, поєдинки за 3-е місце
|12:35
|жінки, напівсередню вагу, 63 кг, фінал
|12:45
|чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, поєдинки за 3-е місце
|13:00
|чоловіки, напівсередню вагу, 81 кг, фінал
КІННИЙ СПОРТ
|11:30
|мікс, виїздки, командне першою-во, спеціальна програма, фінал
ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ
|6:00
|чоловіки, клас Лазер, гонка-5-6
|6:00
|жінки, клас Лазер Радиал, гонка-5-6
|6:00
|чоловіки, клас Фінн, гонка-1-2
|6:00
|чоловіки, клас 49-й, гонка-1-2-3
|6:00
|жінки, клас 49-й FX, гонка-1-2-3
ПЛАВАННЯ
|4:30
|жінки, вільний стиль, 200 м, півфінали
|4:50
|чоловіки, вільний стиль, 200 м, фінал
|5:00
|жінки, спина, 100 м, фінал
|5:10
|чоловіки, спина, 100 м, фінал
|5:20
|жінки, брас, 100 м, фінал
|5:40
|чоловіки, батерфляй, 200 м, півфінали
|6:05
|жінки, комплексне плавання, 200 м, півфінали
|13:00
|чоловіки, вільний стиль, 100 м, попередні запливи
|13:25
|жінки, батерфляй, 200 м, попередні запливи
|13:50
|чоловіки, брас, 200 м, попередні запливи
|14:15
|чоловіки, вільний стиль, естафета 4х200 м, попередні запливи
|14:35
|чоловіки, вільний стиль, 800 м, попередні запливи
СТРИБКИ У ВОДУ
|9:00
|жінки, вишка 10 м, синхронні стрибки, фінал
РЕГБІ
|3:00
|чоловіки CAN – JPN Група B
|3:30
|чоловіки FIJ – GBR Група B
|4:00
|чоловіки ARG – KOR Група A
|4:30
|чоловіки NZL – AUS Група A
|5:00
|чоловіки KEN – IRL Група C
|5:30
|чоловіки RSA – USA Група C
|10:30
|чоловіки, матчі за 9-12 місця
|11:00
|чоловіки, матчі за 9-12 місця
|11:30
|чоловіки, 1/4 фіналу, # 1
|12:00
|чоловіки, 1/4 фіналу, # 2
|12:30
|чоловіки, 1/4 фіналу, # 3
|13:00
|чоловіки, 1/4 фіналу, # 4
СЕРФІНГ
|1:00
|чоловіки, шортборд, 1/4 фіналу
|3:00
|жінки, шортборд, 1/4 фіналу
|5:00
|чоловіки, шортборд, 1/2 фіналу
|7:00
|жінки, шортборд, 1/2 фіналу
софтбол
|7:00
|жінки, матч за 3-е місце
|14:00
|жінки, фінал
СТРІЛЬБА
|3:00
|мікст, пістолет пневматичний, 10 м, команди, кваліфікація
|5:00
|мікст, пістолет пневматичний, 10 м, команди, фінал
|7:15
|мікст, гвинтівка пневматична, 10 м, команди, кваліфікація
|9:15
|мікст, гвинтівка пневматична, 10 м, команди, фінал
ПАЛЬБА З ЛУКА
|3:30
|жінки, приватне першою-во, раунд I
|3:30
|чоловіки, приватне пер-во, раунд I
|10:00
|жінки, приватне першою-во, раунд II
|10:00
|чоловіки, приватне пер-во, раунд II
ТЕНІС
|5:00
|чоловіки, одиночний розряд, 1/16 фіналу
|5:00
|жінки, одиночний розряд, 1/8 фіналу
|5:00
|чоловіки, парний розряд, 1/4 фіналу
|5:00
|жінки, парний розряд, 1/16 фіналу
|5:00
|жінки, парний розряд, 1/4 фіналу
НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
|4:00
|чоловіки, одиночний розряд, раунд III
|4:00
|жінки, одиночний розряд, раунд III
|8:30
|чоловіки, одиночний розряд, раунд III
|8:30
|жінки, одиночний розряд, раунд III
|8:30
|чоловіки, одиночний розряд, 1/8 фіналу
|8:30
|жінки, одиночний розряд, 1/8 фіналу
|13:30
|чоловіки, одиночний розряд, 1/8 фіналу
|13:30
|жінки, одиночний розряд, 1/8 фіналу
триатлону
|00:30
|жінки, індивідуальна першість, фінал
ТХЕКВОНДО
|4:00
|жінки, +67 кг, 1/8 фіналу
|4:15
|чоловіки, +80 кг, 1/8 фіналу
|8:00
|жінки, +67 кг, 1/4 фіналу
|8:15
|чоловіки, +80 кг, 1/4 фіналу
|10:00
|жінки, +67 кг, 1/2 фіналу
|10:15
|чоловіки, +80 кг. 1/2 фіналу
|13:00
|жінки, +67 кг, втішні поєдинки
|13:15
|чоловіки, +80 кг, втішні поєдинки
|14:00
|жінки, +67 кг, поєдинки за 3-е місце
|14:15
|чоловіки, +80 кг, поєдинки за 3-е місце
|16:00
|жінки, +67 кг, фінал
|16:15
|чоловіки, +80 кг, фінал
ВАЖКА АТЛЕТИКА
|5:50
|жінки, 59 кг, група В
|5:50
|жінки, 64 кг, група В
|9:50
|жінки, 59 кг, фінал, група А
|13:50
|жінки, 64 кг, фінал, група А
ФЕХТУВАННЯ
|4:00
|жінки, шпага, команди, 1/8 фіналу
|4:55
|жінки, шпага, команди, 1/4 фіналу
|5:50
|жінки, шпага, команди, поєдинки за 5-8 місця
|6:45
|жінки, шпага, команди, 1/2 фіналу
|7:40
|жінки, шпага, команди, поєдинок за 5-6 місця
|8:35
|жінки, шпага, команди, поєдинок за 7-8 місця
|12:30
|жінки, шпага, команди, поєдинок за 3-е місце
|13:30
|жінки, шпага, команди, фінал
ФУТБОЛ
|11:00
|жінки USA – AUS Група G
|11:00
|жінки NZL – SWE Група G
|14:00
|жінки CHI – JPN Група E
|14:00
|жінки CAN – GBR Група E
|14:30
|жінки NED – CHN Група F
|14:30
|жінки BRA – ZAM Група F
ХОКЕЙ НА ТРАВІ
|3:30
|чоловіки ARG – AUS Група A
|4:00
|чоловіки IND – ESP Група A
|5:45
|чоловіки JPN – NZL Група A
|6:15
|чоловіки GER – GBR Група B
|12:30
|чоловіки BEL – RSA Група B
|14:45
|чоловіки NED – CAN Група B
Новини на цю ж тему: