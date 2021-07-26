Расписание Олимпиады-2020 на 27 июля

Во вторник на Играх в Токио узнают призеров в маунтинбайке, фехтовании, в гребле. А также пройдут соревнования в футболе, хоккее на траве и пляжном волейболе

Гроза в Токио / Фото: Reuters

Во вторник на Олимпийских играх в Токио нас ожидает следующая программа соревнований. Отметим, что в связи с надвигающимся тайфуном в программе дня могут быть изменения! Расписание всей Олимпиады-2020 есть на нашем сайте.

БАДМИНТОН

04:00 мужчины, одиночный разряд, групповой этап 04:00 женщины, одиночный разряд, групповой этап 04:00 мужчины, парный разряд, групповой этап 04:00 женщины, парный разряд, групповой этап 12:00 мужчины, одиночный разряд, групповой этап 12:00 женщины, одиночный разряд, групповой этап 12:00 мужчины, парный разряд, рупповой этап 12:00 женщины, парный разряд, групповой этап

БАСКЕТБОЛ

04:00 женщины JPN – FRA Группа B 07:40 женщины NGR – USA Группа B 11:20 женщины AUS – BEL Группа C 15:00 женщины PUR – CHN Группа C

БАСКЕТБОЛ 3Х3

07:30 женщины USA – JPN групповой раунд 07:55 женщины CHN – MGL групповой раунд 08:40 мужчины BEL – POL групповой раунд 09:05 мужчины CHN – JPN групповой раунд 11:00 женщины FRA – ROU групповой раунд 11:25 женщины RUS – ITA групповой раунд 12:00 мужчины SRB – RUS групповой раунд 12:25 мужчины LAT – NED групповой раунд 14:30 женщины, 1/4 финала, #1 15:00 мужчины, 1/4 финала, #1 15:50 женщины, 1/4 финала, #2 16:20 мужчины, 1/4 финала, #2

БОКС

05:00 женщины, полусредний, 69 кг, 1/8 финала 05:00 мужчины, легкий вес, 63 кг, 1/16 финала 05:00 мужчины, полутяжелый, 81 кг, 1/8 финала 11:00 женщины, полусредний, 69 кг, 1/8 финала 11:00 мужчины, легкий вес, 63 кг, 1/16 финала 11:00 мужчины, полутяжелый, 81 кг, 1/8 финала

ВЕЛОСПОРТ

09:00 женщины, маунтинбайк, кросс, финал

ВОДНОЕ ПОЛО

04:00 мужчины RSA – USA Группа A 05:30 мужчины MNE – ESP Группа B 08:00 мужчины KAZ – SRB Группа B 09:30 мужчины ITA – GRE Группа A 12:20 мужчины JPN – HUN Группа A 13:50 мужчины AUS – CRO Группа B

ВОЛЕЙБОЛ

03:00 женщины RUS – ARG Группа В 05:05 женщины CHN – USA Группа В 08:20 женщины JPN – SRB Группа А 10:25 женщины ITA – TUR Группа В 13:40 женщины BRA – DOM Группа А 15:45 женщины KOR – KEN Группа А

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

03:00 женщины, групповой раунд 03:00 мужчины, групповой раунд 09:00 женщины, групповой раунд 09:00 мужчины, групповой раунд 14:00 женщины, групповой раунд 14:00 мужчины, групповой раунд

ГАНДБОЛ

03:00 женщины JPN – MNE Группа A 05:00 женщины BRA – HUN Группа B 08:15 женщины SWE – RUS Группа B 10:15 женщины KOR – NED Группа A 13:30 женщины ANG – NOR Группа A 15:30 женщины FRA – ESP Группа B

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

13:45 женщины, многоборье, команды, финал

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

02:30 мужчины, одиночка, 1/2 финала 02:50 женщины, одиночка, 1/2 финала 03:10 мужчины, двойка парная, легкий вес, финал C 03:22 женщины, двойка парная, легкий вес, финал C 03:34 мужчины, четверка парная, финал B 03:46 женщины, четверка парная, финал B 03:58 мужчины, четверка парная, финал A 04:00 женщины, четверка парная, финал A 04:30 мужчины, двойка распашная без рулевого, 1/2 финала 04:58 женщины, двойка распашная без рулевого, 1/2 финала 05:18 мужчины, двойка парная, легкий вес, 1/2 финала 05:38 женщины, двойка парная, легкий вес, 1/2 финала

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

08:00 женщины, слалом (байдарки-одиночки), 1/2 финала 09:30 женщины, слалом (байдарки-одиночки), финал

ДЗЮДО

05:00 мужчины, полусредний вес, 81 кг, предварительный раунд 05:10 женщины, полусредний вес, 63 кг, 1/16 финала 05:35 мужчины, полусредний вес, 81 кг, 1/16 финала 06:30 женщины, полусредний вес, 63 кг, 1/8 финала 06:55 мужчины, полусредний вес, 81 кг, 1/8 финала 07:25 женщины, полусредний вес, 63 кг, 1/4 финала 07:45 мужчины, полусредний вес, 81 кг, 1/4 финала 11:00 женщины, полусредний вес, 63 кг, утешительные поединки 11:15 мужчины, полусредний вес, 81 кг, утешительные поединки 11:35 женщины, полусредний вес, 63 кг, 1/2 финала 11:55 мужчины, полусредний вес, 81 кг, 1/2 финала 12:20 женщины, полусредний вес, 63 кг, поединки за 3-е место 12:35 женщины, полусредний вес, 63 кг, финал 12:45 мужчины, полусредний вес, 81 кг, поединки за 3-е место 13:00 мужчины, полусредний вес, 81 кг, финал

КОННЫЙ СПОРТ

11:30 микс, выездка, командное перв-во, специальная программа, финал

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

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06:00 мужчины, класс Лазер, гонка-5-6 06:00 женщины, класс Лазер Радиал, гонка-5-6 06:00 мужчины, класс Финн, гонка-1-2 06:00 мужчины, класс 49-й, гонка-1-2-3 06:00 женщины, класс 49-й FX, гонка-1-2-3

ПЛАВАНИЕ

04:30 женщины, вольный стиль, 200 м, полуфиналы 04:50 мужчины, вольный стиль, 200 м, финал 05:00 женщины, спина, 100 м, финал 05:10 мужчины, спина, 100 м, финал 05:20 женщины, брасс, 100 м, финал 05:40 мужчины, баттерфляй, 200 м, полуфиналы 06:05 женщины, комплексное плавание, 200 м, полуфиналы 13:00 мужчины, вольный стиль, 100 м, предварительные заплывы 13:25 женщины, баттерфляй, 200 м, предварительные заплывы 13:50 мужчины, брасс, 200 м, предварительные заплывы 14:15 мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м, предварительные заплывы 14:35 мужчины, вольный стиль, 800 м, предварительные заплывы

ПРЫЖКИ В ВОДУ

09:00 женщины, вышка 10 м, синхронные прыжки, финал

РЕГБИ

03:00 мужчины CAN – JPN Группа B 03:30 мужчины FIJ – GBR Группа B 04:00 мужчины ARG – KOR Группа A 04:30 мужчины NZL – AUS Группа A 05:00 мужчины KEN – IRL Группа C 05:30 мужчины RSA – USA Группа C 10:30 мужчины, матчи за 9-12 места 11:00 мужчины, матчи за 9-12 места 11:30 мужчины, 1/4 финала, #1 12:00 мужчины, 1/4 финала, #2 12:30 мужчины, 1/4 финала, #3 13:00 мужчины, 1/4 финала, #4

СЕРФИНГ

01:00 мужчины, шортборд, 1/4 финала 03:00 женщины, шортборд, 1/4 финала 05:00 мужчины, шортборд, 1/2 финала 07:00 женщины, шортборд, 1/2 финала

СОФТБОЛ

07:00 женщины, матч за 3-е место 14:00 женщины, финал

СТРЕЛЬБА

03:00 микст, пистолет пневматический, 10 м, команды, квалификация 05:00 микст, пистолет пневматический, 10 м, команды, финал 07:15 микст, винтовка пневматическая, 10 м, команды, квалификация 09:15 микст, винтовка пневматическая, 10 м, команды, финал

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

03:30 женщины, личное перв-во, раунд I 03:30 мужчины, личное пер-во, раунд I 10:00 женщины, личное перв-во, раунд II 10:00 мужчины, личное пер-во, раунд II

ТЕННИС

05:00 мужчины, одиночный разряд, 1/16 финала 05:00 женщины, одиночный разряд, 1/8 финала 05:00 мужчины, парный разряд, 1/4 финала 05:00 женщины, парный разряд, 1/16 финала 05:00 женщины, парный разряд, 1/4 финала

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

04:00 мужчины, одиночный разряд, раунд III 04:00 женщины, одиночный разряд, раунд III 08:30 мужчины, одиночный разряд, раунд III 08:30 женщины, одиночный разряд, раунд III 08:30 мужчины, одиночный разряд, 1/8 финала 08:30 женщины, одиночный разряд, 1/8 финала 13:30 мужчины, одиночный разряд, 1/8 финала 13:30 женщины, одиночный разряд, 1/8 финала

ТРИАТЛОН

00:30 женщины, индивидуальное первенство, финал

ТХЭКВОНДО

04:00 женщины, +67 кг, 1/8 финала 04:15 мужчины, +80 кг, 1/8 финала 08:00 женщины, +67 кг, 1/4 финала 08:15 мужчины, +80 кг, 1/4 финала 10:00 женщины, +67 кг, 1/2 финала 10:15 мужчины, +80 кг. 1/2 финала 13:00 женщины, +67 кг, утешительные поединки 13:15 мужчины, +80 кг, утешительные поединки 14:00 женщины, +67 кг, поединки за 3-е место 14:15 мужчины, +80 кг, поединки за 3-е место 16:00 женщины, +67 кг, финал 16:15 мужчины, +80 кг, финал

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

05:50 женщины, 59 кг, группа В 05:50 женщины, 64 кг, группа В 09:50 женщины, 59 кг, финал, группа А 13:50 женщины, 64 кг, финал, группа А

ФЕХТОВАНИЕ

04:00 женщины, шпага, команды, 1/8 финала 04:55 женщины, шпага, команды, 1/4 финала 05:50 женщины, шпага, команды, поединки за 5-8 места 06:45 женщины, шпага, команды, 1/2 финала 07:40 женщины, шпага, команды, поединок за 5-6 места 08:35 женщины, шпага, команды, поединок за 7-8 места 12:30 женщины, шпага, команды, поединок за 3-е место 13:30 женщины, шпага, команды, финал

ФУТБОЛ

11:00 женщины USA – AUS Группа G 11:00 женщины NZL – SWE Группа G 14:00 женщины CHI – JPN Группа E 14:00 женщины CAN – GBR Группа E 14:30 женщины NED – CHN Группа F 14:30 женщины BRA – ZAM Группа F

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

03:30 мужчины ARG – AUS Группа A 04:00 мужчины IND – ESP Группа A 05:45 мужчины JPN – NZL Группа A 06:15 мужчины GER – GBR Группа B 12:30 мужчины BEL – RSA Группа B 14:45 мужчины NED – CAN Группа B