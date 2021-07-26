Расписание Олимпиады-2020 на 27 июля

Гроза в Токио / Фото: Reuters
Во вторник на Олимпийских играх в Токио нас ожидает следующая программа соревнований. Отметим, что в связи с надвигающимся тайфуном в программе дня могут быть изменения! Расписание всей Олимпиады-2020 есть на нашем сайте.
БАДМИНТОН
|04:00
|мужчины, одиночный разряд, групповой этап
|04:00
|женщины, одиночный разряд, групповой этап
|04:00
|мужчины, парный разряд, групповой этап
|04:00
|женщины, парный разряд, групповой этап
|12:00
|мужчины, одиночный разряд, групповой этап
|12:00
|женщины, одиночный разряд, групповой этап
|12:00
|мужчины, парный разряд, рупповой этап
|12:00
|женщины, парный разряд, групповой этап
БАСКЕТБОЛ
|04:00
|женщины JPN – FRA Группа B
|07:40
|женщины NGR – USA Группа B
|11:20
|женщины AUS – BEL Группа C
|15:00
|женщины PUR – CHN Группа C
БАСКЕТБОЛ 3Х3
|07:30
|женщины USA – JPN групповой раунд
|07:55
|женщины CHN – MGL групповой раунд
|08:40
|мужчины BEL – POL групповой раунд
|09:05
|мужчины CHN – JPN групповой раунд
|11:00
|женщины FRA – ROU групповой раунд
|11:25
|женщины RUS – ITA групповой раунд
|12:00
|мужчины SRB – RUS групповой раунд
|12:25
|мужчины LAT – NED групповой раунд
|14:30
|женщины, 1/4 финала, #1
|15:00
|мужчины, 1/4 финала, #1
|15:50
|женщины, 1/4 финала, #2
|16:20
|мужчины, 1/4 финала, #2
БОКС
|05:00
|женщины, полусредний, 69 кг, 1/8 финала
|05:00
|мужчины, легкий вес, 63 кг, 1/16 финала
|05:00
|мужчины, полутяжелый, 81 кг, 1/8 финала
|11:00
|женщины, полусредний, 69 кг, 1/8 финала
|11:00
|мужчины, легкий вес, 63 кг, 1/16 финала
|11:00
|мужчины, полутяжелый, 81 кг, 1/8 финала
ВЕЛОСПОРТ
|09:00
|женщины, маунтинбайк, кросс, финал
ВОДНОЕ ПОЛО
|04:00
|мужчины RSA – USA Группа A
|05:30
|мужчины MNE – ESP Группа B
|08:00
|мужчины KAZ – SRB Группа B
|09:30
|мужчины ITA – GRE Группа A
|12:20
|мужчины JPN – HUN Группа A
|13:50
|мужчины AUS – CRO Группа B
ВОЛЕЙБОЛ
|03:00
|женщины RUS – ARG Группа В
|05:05
|женщины CHN – USA Группа В
|08:20
|женщины JPN – SRB Группа А
|10:25
|женщины ITA – TUR Группа В
|13:40
|женщины BRA – DOM Группа А
|15:45
|женщины KOR – KEN Группа А
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
|03:00
|женщины, групповой раунд
|03:00
|мужчины, групповой раунд
|09:00
|женщины, групповой раунд
|09:00
|мужчины, групповой раунд
|14:00
|женщины, групповой раунд
|14:00
|мужчины, групповой раунд
ГАНДБОЛ
|03:00
|женщины JPN – MNE Группа A
|05:00
|женщины BRA – HUN Группа B
|08:15
|женщины SWE – RUS Группа B
|10:15
|женщины KOR – NED Группа A
|13:30
|женщины ANG – NOR Группа A
|15:30
|женщины FRA – ESP Группа B
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
|13:45
|женщины, многоборье, команды, финал
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
|02:30
|мужчины, одиночка, 1/2 финала
|02:50
|женщины, одиночка, 1/2 финала
|03:10
|мужчины, двойка парная, легкий вес, финал C
|03:22
|женщины, двойка парная, легкий вес, финал C
|03:34
|мужчины, четверка парная, финал B
|03:46
|женщины, четверка парная, финал B
|03:58
|мужчины, четверка парная, финал A
|04:00
|женщины, четверка парная, финал A
|04:30
|мужчины, двойка распашная без рулевого, 1/2 финала
|04:58
|женщины, двойка распашная без рулевого, 1/2 финала
|05:18
|мужчины, двойка парная, легкий вес, 1/2 финала
|05:38
|женщины, двойка парная, легкий вес, 1/2 финала
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
|08:00
|женщины, слалом (байдарки-одиночки), 1/2 финала
|09:30
|женщины, слалом (байдарки-одиночки), финал
ДЗЮДО
|05:00
|мужчины, полусредний вес, 81 кг, предварительный раунд
|05:10
|женщины, полусредний вес, 63 кг, 1/16 финала
|05:35
|мужчины, полусредний вес, 81 кг, 1/16 финала
|06:30
|женщины, полусредний вес, 63 кг, 1/8 финала
|06:55
|мужчины, полусредний вес, 81 кг, 1/8 финала
|07:25
|женщины, полусредний вес, 63 кг, 1/4 финала
|07:45
|мужчины, полусредний вес, 81 кг, 1/4 финала
|11:00
|женщины, полусредний вес, 63 кг, утешительные поединки
|11:15
|мужчины, полусредний вес, 81 кг, утешительные поединки
|11:35
|женщины, полусредний вес, 63 кг, 1/2 финала
|11:55
|мужчины, полусредний вес, 81 кг, 1/2 финала
|12:20
|женщины, полусредний вес, 63 кг, поединки за 3-е место
|12:35
|женщины, полусредний вес, 63 кг, финал
|12:45
|мужчины, полусредний вес, 81 кг, поединки за 3-е место
|13:00
|мужчины, полусредний вес, 81 кг, финал
КОННЫЙ СПОРТ
|11:30
|микс, выездка, командное перв-во, специальная программа, финал
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
|06:00
|мужчины, класс Лазер, гонка-5-6
|06:00
|женщины, класс Лазер Радиал, гонка-5-6
|06:00
|мужчины, класс Финн, гонка-1-2
|06:00
|мужчины, класс 49-й, гонка-1-2-3
|06:00
|женщины, класс 49-й FX, гонка-1-2-3
ПЛАВАНИЕ
|04:30
|женщины, вольный стиль, 200 м, полуфиналы
|04:50
|мужчины, вольный стиль, 200 м, финал
|05:00
|женщины, спина, 100 м, финал
|05:10
|мужчины, спина, 100 м, финал
|05:20
|женщины, брасс, 100 м, финал
|05:40
|мужчины, баттерфляй, 200 м, полуфиналы
|06:05
|женщины, комплексное плавание, 200 м, полуфиналы
|13:00
|мужчины, вольный стиль, 100 м, предварительные заплывы
|13:25
|женщины, баттерфляй, 200 м, предварительные заплывы
|13:50
|мужчины, брасс, 200 м, предварительные заплывы
|14:15
|мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м, предварительные заплывы
|14:35
|мужчины, вольный стиль, 800 м, предварительные заплывы
ПРЫЖКИ В ВОДУ
|09:00
|женщины, вышка 10 м, синхронные прыжки, финал
РЕГБИ
|03:00
|мужчины CAN – JPN Группа B
|03:30
|мужчины FIJ – GBR Группа B
|04:00
|мужчины ARG – KOR Группа A
|04:30
|мужчины NZL – AUS Группа A
|05:00
|мужчины KEN – IRL Группа C
|05:30
|мужчины RSA – USA Группа C
|10:30
|мужчины, матчи за 9-12 места
|11:00
|мужчины, матчи за 9-12 места
|11:30
|мужчины, 1/4 финала, #1
|12:00
|мужчины, 1/4 финала, #2
|12:30
|мужчины, 1/4 финала, #3
|13:00
|мужчины, 1/4 финала, #4
СЕРФИНГ
|01:00
|мужчины, шортборд, 1/4 финала
|03:00
|женщины, шортборд, 1/4 финала
|05:00
|мужчины, шортборд, 1/2 финала
|07:00
|женщины, шортборд, 1/2 финала
СОФТБОЛ
|07:00
|женщины, матч за 3-е место
|14:00
|женщины, финал
СТРЕЛЬБА
|03:00
|микст, пистолет пневматический, 10 м, команды, квалификация
|05:00
|микст, пистолет пневматический, 10 м, команды, финал
|07:15
|микст, винтовка пневматическая, 10 м, команды, квалификация
|09:15
|микст, винтовка пневматическая, 10 м, команды, финал
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
|03:30
|женщины, личное перв-во, раунд I
|03:30
|мужчины, личное пер-во, раунд I
|10:00
|женщины, личное перв-во, раунд II
|10:00
|мужчины, личное пер-во, раунд II
ТЕННИС
|05:00
|мужчины, одиночный разряд, 1/16 финала
|05:00
|женщины, одиночный разряд, 1/8 финала
|05:00
|мужчины, парный разряд, 1/4 финала
|05:00
|женщины, парный разряд, 1/16 финала
|05:00
|женщины, парный разряд, 1/4 финала
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
|04:00
|мужчины, одиночный разряд, раунд III
|04:00
|женщины, одиночный разряд, раунд III
|08:30
|мужчины, одиночный разряд, раунд III
|08:30
|женщины, одиночный разряд, раунд III
|08:30
|мужчины, одиночный разряд, 1/8 финала
|08:30
|женщины, одиночный разряд, 1/8 финала
|13:30
|мужчины, одиночный разряд, 1/8 финала
|13:30
|женщины, одиночный разряд, 1/8 финала
ТРИАТЛОН
|00:30
|женщины, индивидуальное первенство, финал
ТХЭКВОНДО
|04:00
|женщины, +67 кг, 1/8 финала
|04:15
|мужчины, +80 кг, 1/8 финала
|08:00
|женщины, +67 кг, 1/4 финала
|08:15
|мужчины, +80 кг, 1/4 финала
|10:00
|женщины, +67 кг, 1/2 финала
|10:15
|мужчины, +80 кг. 1/2 финала
|13:00
|женщины, +67 кг, утешительные поединки
|13:15
|мужчины, +80 кг, утешительные поединки
|14:00
|женщины, +67 кг, поединки за 3-е место
|14:15
|мужчины, +80 кг, поединки за 3-е место
|16:00
|женщины, +67 кг, финал
|16:15
|мужчины, +80 кг, финал
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
|05:50
|женщины, 59 кг, группа В
|05:50
|женщины, 64 кг, группа В
|09:50
|женщины, 59 кг, финал, группа А
|13:50
|женщины, 64 кг, финал, группа А
ФЕХТОВАНИЕ
|04:00
|женщины, шпага, команды, 1/8 финала
|04:55
|женщины, шпага, команды, 1/4 финала
|05:50
|женщины, шпага, команды, поединки за 5-8 места
|06:45
|женщины, шпага, команды, 1/2 финала
|07:40
|женщины, шпага, команды, поединок за 5-6 места
|08:35
|женщины, шпага, команды, поединок за 7-8 места
|12:30
|женщины, шпага, команды, поединок за 3-е место
|13:30
|женщины, шпага, команды, финал
ФУТБОЛ
|11:00
|женщины USA – AUS Группа G
|11:00
|женщины NZL – SWE Группа G
|14:00
|женщины CHI – JPN Группа E
|14:00
|женщины CAN – GBR Группа E
|14:30
|женщины NED – CHN Группа F
|14:30
|женщины BRA – ZAM Группа F
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
|03:30
|мужчины ARG – AUS Группа A
|04:00
|мужчины IND – ESP Группа A
|05:45
|мужчины JPN – NZL Группа A
|06:15
|мужчины GER – GBR Группа B
|12:30
|мужчины BEL – RSA Группа B
|14:45
|мужчины NED – CAN Группа B
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