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Розклад Олімпіади-2020 на 2 серпня

1 серпня, 20:49

Олександр Трикіша

У понеділок, 2 серпня, на Олімпіади-2020 розіграють медалі в 10 видах спорту. Розклад всіх змагань дня і час їх початку по Києву

Символ Олімпійських ігор - Олімпійські кільця / Фото: Reuters

У понеділок, 2 серпня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 10 різних дисциплінах. Розклад 11-го дня Олімпіади-2020:

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БАДМІНТОН

часдисципліна
7:00жінки, парний розряд, матч за 3-е місце
7:00жінки, парний розряд, фінал
14:00чоловіки, одиночний розряд, матч за 3-е місце
14:00чоловіки, одиночний розряд, фінал

БАСКЕТБОЛ

часдисципліна
4:00жінки NGR – JPN, група B
7:40жінки FRA – USA, група B
11:20жінки CHN – BEL, група C
15:00жінки AUS – PUR, група C

БЕЙСБОЛ

часдисципліна
6:00чоловіки, раунд-II
13:00чоловіки, раунд-II

БОРОТЬБА ВІЛЬНА

часдисципліна
5:15жінки, важка вага, 76 кг, втішні поєдинки
6:00жінки, напівважка вага, 68 кг, 1/8 фіналу
6:45жінки, напівважка вага, 68 кг, 1/4 фіналу
12:55жінки, напівважка вага, 68 кг, 1/2 фіналу
14:55жінки, важка вага, 76 кг, сутички за 3-е місце
15:15жінки, важка вага, 76 кг, фінал

БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА

часдисципліна
5:00чоловіки, легка вага, 60 кг, втішні поєдинки
5:30чоловіки, суперважка вага, 130 кг, втішні поєдинки
5:45чоловіки, середня вага, 77 кг, 1/8 фіналу
6:15чоловіки, важка вага, 97 кг, 1/8 фіналу
6:30чоловіки, середня вага, 77 кг, 1/4 фіналу
7:00чоловіки, важка вага, 97 кг, 1/4 фіналу
12:15чоловіки, середня вага, 77 кг, 1/2 фіналу
12:35чоловіки, важка вага, 97 кг, 1/2 фіналу
13:15чоловіки, легка вага, 60 кг, сутички за 3-е місце
13:35чоловіки, легка вага, 60 кг, фінал
13:55чоловіки, суперважка вага, 130 кг, сутички за 3-е місце
14:15чоловіки, суперважка вага, 130 кг, фінал

ВЕЛОСПОРТ

часдисципліна
9:30жінки, трек, командний спринт, кваліфікація
9:54жінки, трек, командна гонка переслідування, кваліфікація
10:50жінки, трек, командний спринт, раунд I
11:02чоловіки, трек, командна гонка переслідування, кваліфікація
12:00жінки, трек, командний спринт, фінали

ВОДНЕ ПОЛО

часдисципліна
4:00чоловіки HUN – ITA, група A
5:30чоловіки GRE – USA, група A
8:00чоловіки SRB – MNE, група B
9:30чоловіки ESP – CRO, група B
12:20чоловіки JPN – RSA, група A
13:50чоловіки AUS – KAZ, група B

ВОЛЕЙБОЛ

часдисципліна
3:00жінки SRB – KOR, група А
5:05жінки USA – ITA, група В
8:20жінки RUS – TUR, група В
10:25жінки CHN – ARG, група В
13:40жінки JPN – DOM, група А
15:45жінки BRA – KEN, група А

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНИЙ

часдисципліна
3:00жінки, 1/8 фіналу #5
3:00жінки, 1/8 фіналу #6
7:00жінки, 1/8 фіналу #7
7:00жінки, 1/8 фіналу #8
11:00чоловіки, 1/8 фіналу #5
11:00чоловіки, 1/8 фіналу #6
15:00чоловіки, 1/8 фіналу #7
15:00чоловіки, 1/8 фіналу #8

ГАНДБОЛ

часдисципліна
3:00жінки KOR – ANG, група A
5:00жінки FRA – BRA, група B
8:15жінки ESP – RUS, група B
10:15жінки HUN – SWE, група B
13:30жінки NED – MNE, група A
15:30жінки NOR – JPN, група A

ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА

часдисципліна
11:00чоловіки, вправи на кільцях, фінал
11:45жінки, вільні вправи, фінал
12:30чоловіки, опорний стрибок, фінал

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

часдисципліна
3:30жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, попередні заїзди
4:00чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, попередні заїзди
4:32чоловіки, C-2 (каное-двійки), 1000 м, попередні заїзди
4:50жінки, K-2 (байдарки-двійки), 500 м, попередні заїзди
6:00жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 фіналу #1
6:06жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 фіналу #2
6:12жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 фіналу #3
6:20чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, 1/4 фіналу #1
6:28чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, 1/4 фіналу #2
6:36чоловіки, C-2 (каное-двійки), 1000 м, 1/4 фіналу #1
6:44чоловіки, C-2 (каное-двійки), 1000 м, 1/4 фіналу #2
7:00жінки, K-2 (байдарки-двійки), 500 м, 1/4 фіналу #1
7:07жінки, K-2 (байдарки-двійки), 500 м, 1/4 фіналу #2

КІННИЙ СПОРТ

часдисципліна
11:00триборство, командна першість, конкур, фінал
11:00триборство, індивідуальна першість, конкур, кваліфікація
14:45триборство, індивідуальна першість, конкур, фінал

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

часдисципліна
3:00чоловіки, метання молота, кваліфікація A
3:35жінки, 1500 м, раунд I
4:20чоловіки, стрибки в довжину, фінал
4:30жінки, 200 м, раунд I
4:30чоловіки, метання молота, кваліфікація B
5:50жінки, 100 м з бар'єрами, фінал
13:20жінки, стрибки з жердиною, кваліфікація A + B
13:25жінки, 200 м, півфінали
14:00жінки, метання диска, фінал
14:05чоловіки, 400 м, півфінали
14:35жінки, 400 м з бар'єрами, півфінали
15:15чоловіки, 3000 м стіплчейз, фінал
15:40жінки, 5000 м, фінал

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

часдисципліна
6:00чоловіки, клас 470, гонка-9-10
6:00жінки, клас 470, гонка-9-10
9:30жінки, клас 49-ий FX, фінал
10:00чоловіки, клас 49-й, фінал

СТРИБКИ У ВОДУ

часдисципліна
9:00чоловіки, трамплін 3 м, попередній раунд

СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ

часдисципліна
13:30жінки, дуети, довільна програма

СТРІЛЬБА

часдисципліна
2:30чоловіки, пістолет скорострільний, 25 м, кваліфікація, упр-2
5:30чоловіки, гвинтівка малокаліберна, 50 м, з 3-х положень, кваліфікація
8:30чоловіки, пістолет скорострільний, 25 м, фінал
10:50чоловіки, гвинтівка малокаліберна, 50 м, з 3-х положень, фінал

ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ

часдисципліна
4:00чоловіки, командна першість, 1/8 фіналу
4:00жінки, командна першість, 1/8 фіналу
8:30чоловіки, командна першість, 1/4 фіналу
8:30жінки, командна першість, 1/4 фіналу
13:30чоловіки, командна першість, 1/4 фіналу
13:30жінки, командна першість, 1/4 фіналу

ВАЖКА АТЛЕТИКА

часдисципліна
5:50жінки, 87 кг, група В
5:50жінки, +87 кг, група В
9:50жінки, 87 кг, фінал, група А
13:50жінки, +87 кг, фінал, група А

ФУТБОЛ

часдисципліна
11:00жінки, 1/2 фіналу, #1
14:00жінки, 1/2 фіналу, #2

ХОКЕЙ НА ТРАВІ

часдисципліна
3:30жінки, 1/4 фіналу, #1
6:00жінки, 1/4 фіналу, # 2
12:30жінки, 1/4 фіналу, #3
15:00жінки, 1/4 фіналу, #4

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