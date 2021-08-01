Розклад Олімпіади-2020 на 2 серпня

Символ Олімпійських ігор - Олімпійські кільця / Фото: Reuters
У понеділок, 2 серпня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 10 різних дисциплінах. Розклад 11-го дня Олімпіади-2020:
БАДМІНТОН
|час
|дисципліна
|7:00
|жінки, парний розряд, матч за 3-е місце
|7:00
|жінки, парний розряд, фінал
|14:00
|чоловіки, одиночний розряд, матч за 3-е місце
|14:00
|чоловіки, одиночний розряд, фінал
БАСКЕТБОЛ
|час
|дисципліна
|4:00
|жінки NGR – JPN, група B
|7:40
|жінки FRA – USA, група B
|11:20
|жінки CHN – BEL, група C
|15:00
|жінки AUS – PUR, група C
БЕЙСБОЛ
|час
|дисципліна
|6:00
|чоловіки, раунд-II
|13:00
|чоловіки, раунд-II
БОРОТЬБА ВІЛЬНА
|час
|дисципліна
|5:15
|жінки, важка вага, 76 кг, втішні поєдинки
|6:00
|жінки, напівважка вага, 68 кг, 1/8 фіналу
|6:45
|жінки, напівважка вага, 68 кг, 1/4 фіналу
|12:55
|жінки, напівважка вага, 68 кг, 1/2 фіналу
|14:55
|жінки, важка вага, 76 кг, сутички за 3-е місце
|15:15
|жінки, важка вага, 76 кг, фінал
БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА
|час
|дисципліна
|5:00
|чоловіки, легка вага, 60 кг, втішні поєдинки
|5:30
|чоловіки, суперважка вага, 130 кг, втішні поєдинки
|5:45
|чоловіки, середня вага, 77 кг, 1/8 фіналу
|6:15
|чоловіки, важка вага, 97 кг, 1/8 фіналу
|6:30
|чоловіки, середня вага, 77 кг, 1/4 фіналу
|7:00
|чоловіки, важка вага, 97 кг, 1/4 фіналу
|12:15
|чоловіки, середня вага, 77 кг, 1/2 фіналу
|12:35
|чоловіки, важка вага, 97 кг, 1/2 фіналу
|13:15
|чоловіки, легка вага, 60 кг, сутички за 3-е місце
|13:35
|чоловіки, легка вага, 60 кг, фінал
|13:55
|чоловіки, суперважка вага, 130 кг, сутички за 3-е місце
|14:15
|чоловіки, суперважка вага, 130 кг, фінал
ВЕЛОСПОРТ
|час
|дисципліна
|9:30
|жінки, трек, командний спринт, кваліфікація
|9:54
|жінки, трек, командна гонка переслідування, кваліфікація
|10:50
|жінки, трек, командний спринт, раунд I
|11:02
|чоловіки, трек, командна гонка переслідування, кваліфікація
|12:00
|жінки, трек, командний спринт, фінали
ВОДНЕ ПОЛО
|час
|дисципліна
|4:00
|чоловіки HUN – ITA, група A
|5:30
|чоловіки GRE – USA, група A
|8:00
|чоловіки SRB – MNE, група B
|9:30
|чоловіки ESP – CRO, група B
|12:20
|чоловіки JPN – RSA, група A
|13:50
|чоловіки AUS – KAZ, група B
ВОЛЕЙБОЛ
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки SRB – KOR, група А
|5:05
|жінки USA – ITA, група В
|8:20
|жінки RUS – TUR, група В
|10:25
|жінки CHN – ARG, група В
|13:40
|жінки JPN – DOM, група А
|15:45
|жінки BRA – KEN, група А
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНИЙ
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки, 1/8 фіналу #5
|3:00
|жінки, 1/8 фіналу #6
|7:00
|жінки, 1/8 фіналу #7
|7:00
|жінки, 1/8 фіналу #8
|11:00
|чоловіки, 1/8 фіналу #5
|11:00
|чоловіки, 1/8 фіналу #6
|15:00
|чоловіки, 1/8 фіналу #7
|15:00
|чоловіки, 1/8 фіналу #8
ГАНДБОЛ
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки KOR – ANG, група A
|5:00
|жінки FRA – BRA, група B
|8:15
|жінки ESP – RUS, група B
|10:15
|жінки HUN – SWE, група B
|13:30
|жінки NED – MNE, група A
|15:30
|жінки NOR – JPN, група A
ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА
|час
|дисципліна
|11:00
|чоловіки, вправи на кільцях, фінал
|11:45
|жінки, вільні вправи, фінал
|12:30
|чоловіки, опорний стрибок, фінал
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
|час
|дисципліна
|3:30
|жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, попередні заїзди
|4:00
|чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, попередні заїзди
|4:32
|чоловіки, C-2 (каное-двійки), 1000 м, попередні заїзди
|4:50
|жінки, K-2 (байдарки-двійки), 500 м, попередні заїзди
|6:00
|жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 фіналу #1
|6:06
|жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 фіналу #2
|6:12
|жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 фіналу #3
|6:20
|чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, 1/4 фіналу #1
|6:28
|чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, 1/4 фіналу #2
|6:36
|чоловіки, C-2 (каное-двійки), 1000 м, 1/4 фіналу #1
|6:44
|чоловіки, C-2 (каное-двійки), 1000 м, 1/4 фіналу #2
|7:00
|жінки, K-2 (байдарки-двійки), 500 м, 1/4 фіналу #1
|7:07
|жінки, K-2 (байдарки-двійки), 500 м, 1/4 фіналу #2
КІННИЙ СПОРТ
|час
|дисципліна
|11:00
|триборство, командна першість, конкур, фінал
|11:00
|триборство, індивідуальна першість, конкур, кваліфікація
|14:45
|триборство, індивідуальна першість, конкур, фінал
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
|час
|дисципліна
|3:00
|чоловіки, метання молота, кваліфікація A
|3:35
|жінки, 1500 м, раунд I
|4:20
|чоловіки, стрибки в довжину, фінал
|4:30
|жінки, 200 м, раунд I
|4:30
|чоловіки, метання молота, кваліфікація B
|5:50
|жінки, 100 м з бар'єрами, фінал
|13:20
|жінки, стрибки з жердиною, кваліфікація A + B
|13:25
|жінки, 200 м, півфінали
|14:00
|жінки, метання диска, фінал
|14:05
|чоловіки, 400 м, півфінали
|14:35
|жінки, 400 м з бар'єрами, півфінали
|15:15
|чоловіки, 3000 м стіплчейз, фінал
|15:40
|жінки, 5000 м, фінал
ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ
|час
|дисципліна
|6:00
|чоловіки, клас 470, гонка-9-10
|6:00
|жінки, клас 470, гонка-9-10
|9:30
|жінки, клас 49-ий FX, фінал
|10:00
|чоловіки, клас 49-й, фінал
СТРИБКИ У ВОДУ
|час
|дисципліна
|9:00
|чоловіки, трамплін 3 м, попередній раунд
СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ
|час
|дисципліна
|13:30
|жінки, дуети, довільна програма
СТРІЛЬБА
|час
|дисципліна
|2:30
|чоловіки, пістолет скорострільний, 25 м, кваліфікація, упр-2
|5:30
|чоловіки, гвинтівка малокаліберна, 50 м, з 3-х положень, кваліфікація
|8:30
|чоловіки, пістолет скорострільний, 25 м, фінал
|10:50
|чоловіки, гвинтівка малокаліберна, 50 м, з 3-х положень, фінал
ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ
|час
|дисципліна
|4:00
|чоловіки, командна першість, 1/8 фіналу
|4:00
|жінки, командна першість, 1/8 фіналу
|8:30
|чоловіки, командна першість, 1/4 фіналу
|8:30
|жінки, командна першість, 1/4 фіналу
|13:30
|чоловіки, командна першість, 1/4 фіналу
|13:30
|жінки, командна першість, 1/4 фіналу
ВАЖКА АТЛЕТИКА
|час
|дисципліна
|5:50
|жінки, 87 кг, група В
|5:50
|жінки, +87 кг, група В
|9:50
|жінки, 87 кг, фінал, група А
|13:50
|жінки, +87 кг, фінал, група А
ФУТБОЛ
|час
|дисципліна
|11:00
|жінки, 1/2 фіналу, #1
|14:00
|жінки, 1/2 фіналу, #2
ХОКЕЙ НА ТРАВІ
|час
|дисципліна
|3:30
|жінки, 1/4 фіналу, #1
|6:00
|жінки, 1/4 фіналу, # 2
|12:30
|жінки, 1/4 фіналу, #3
|15:00
|жінки, 1/4 фіналу, #4
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