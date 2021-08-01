Расписание Олимпиады-2020 на 2 августа

Символ Олимпийских игр - Олимпийские кольца / Фото: Reuters
В понедельник, 2 августа, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 10 разных дисциплинах. Расписание 11-го дня Олимпиады-2020:
БАДМИНТОН
|Время
|Дисциплина
|07:00
|женщины, парный разряд, матч за 3-е место
|07:00
|женщины, парный разряд, финал
|14:00
|мужчины, одиночный разряд, матч за 3-е место
|14:00
|мужчины, одиночный разряд, финал
БАСКЕТБОЛ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|женщины NGR – JPN, группа B
|07:40
|женщины FRA – USA, группа B
|11:20
|женщины CHN – BEL, группа C
|15:00
|женщины AUS – PUR, группа C
БЕЙСБОЛ
|Время
|Дисциплина
|06:00
|мужчины, раунд-II
|13:00
|мужчины, раунд-II
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
|Время
|Дисциплина
|05:15
|женщины, тяжелый вес, 76 кг, утешительные поединки
|06:00
|женщины, полутяжелый вес, 68 кг, 1/8 финала
|06:45
|женщины, полутяжелый вес, 68 кг, 1/4 финала
|12:55
|женщины, полутяжелый вес, 68 кг, 1/2 финала
|14:55
|женщины, тяжелый вес, 76 кг, схватки за 3-е место
|15:15
|женщины, тяжелый вес, 76 кг, финал
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
|Время
|Дисциплина
|05:00
|мужчины, легкий вес, 60 кг, утешительные поединки
|05:30
|мужчины, супертяжелый вес, 130 кг, утешительные поединки
|05:45
|мужчины, средний вес, 77 кг, 1/8 финала
|06:15
|мужчины, тяжелый вес, 97 кг, 1/8 финала
|06:30
|мужчины, средний вес, 77 кг, 1/4 финала
|07:00
|мужчины, тяжелый вес, 97 кг, 1/4 финала
|12:15
|мужчины, средний вес, 77 кг, 1/2 финала
|12:35
|мужчины, тяжелый вес, 97 кг, 1/2 финала
|13:15
|мужчины, легкий вес, 60 кг, схватки за 3-е место
|13:35
|мужчины, легкий вес, 60 кг, финал
|13:55
|мужчины, супертяжелый вес, 130 кг, схватки за 3-е место
|14:15
|мужчины, супертяжелый вес, 130 кг, финал
ВЕЛОСПОРТ
|Время
|Дисциплина
|09:30
|женщины, трек, командный спринт, квалификация
|09:54
|женщины, трек, командная гонка преследования, квалификация
|10:50
|женщины, трек, командный спринт, раунд I
|11:02
|мужчины, трек, командная гонка преследования, квалификация
|12:00
|женщины, трек, командный спринт, финалы
ВОДНОЕ ПОЛО
|Время
|Дисциплина
|04:00
|мужчины HUN – ITA, группа A
|05:30
|мужчины GRE – USA, группа A
|08:00
|мужчины SRB – MNE, группа B
|09:30
|мужчины ESP – CRO, группа B
|12:20
|мужчины JPN – RSA, группа A
|13:50
|мужчины AUS – KAZ, группа B
ВОЛЕЙБОЛ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины SRB – KOR, группа А
|05:05
|женщины USA – ITA, группа В
|08:20
|женщины RUS – TUR, группа В
|10:25
|женщины CHN – ARG, группа В
|13:40
|женщины JPN – DOM, группа А
|15:45
|женщины BRA – KEN, группа А
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины, 1/8 финала #5
|03:00
|женщины, 1/8 финала #6
|07:00
|женщины, 1/8 финала #7
|07:00
|женщины, 1/8 финала #8
|11:00
|мужчины, 1/8 финала #5
|11:00
|мужчины, 1/8 финала #6
|15:00
|мужчины, 1/8 финала #7
|15:00
|мужчины, 1/8 финала #8
ГАНДБОЛ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины KOR – ANG, группа A
|05:00
|женщины FRA – BRA, группа B
|08:15
|женщины ESP – RUS, группа B
|10:15
|женщины HUN – SWE, группа B
|13:30
|женщины NED – MNE, группа A
|15:30
|женщины NOR – JPN, группа A
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
|Время
|Дисциплина
|11:00
|мужчины, упражнения на кольцах, финал
|11:45
|женщины, вольные упражнения, финал
|12:30
|мужчины, опорный прыжок, финал
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
|Время
|Дисциплина
|03:30
|женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, предварительные заезды
|04:00
|мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, предварительные заезды
|04:32
|мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м, предварительные заезды
|04:50
|женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м, предварительные заезды
|06:00
|женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 финала #1
|06:06
|женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 финала #2
|06:12
|женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 финала #3
|06:20
|мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, 1/4 финала #1
|06:28
|мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, 1/4 финала #2
|06:36
|мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м, 1/4 финала #1
|06:44
|мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м, 1/4 финала #2
|07:00
|женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м, 1/4 финала #1
|07:07
|женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м, 1/4 финала #2
КОННЫЙ СПОРТ
|Время
|Дисциплина
|11:00
|троеборье, командное перв-во, конкур, финал
|11:00
|троеборье, индивидуальное перв-во, конкур, квалификация
|14:45
|троеборье, индивидуальное перв-во, конкур, финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
|Время
|Дисциплина
|03:00
|мужчины, метание молота, квалификация A
|03:35
|женщины, 1500 м, раунд I
|04:20
|мужчины, прыжки в длину, финал
|04:30
|женщины, 200 м, раунд I
|04:30
|мужчины, метание молота, квалификация B
|05:50
|женщины, 100 м с барьерами, финал
|13:20
|женщины, прыжки с шестом, квалификация A+B
|13:25
|женщины, 200 м, полуфиналы
|14:00
|женщины, метание диска, финал
|14:05
|мужчины, 400 м, полуфиналы
|14:35
|женщины, 400 м с барьерами, полуфиналы
|15:15
|мужчины, 3000 м стиплчейз, финал
|15:40
|женщины, 5000 м, финал
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
|Время
|Дисциплина
|06:00
|мужчины, класс 470, гонка-9-10
|06:00
|женщины, класс 470, гонка-9-10
|09:30
|женщины, класс 49-ый FX, финал
|10:00
|мужчины, класс 49-й, финал
ПРЫЖКИ В ВОДУ
|Время
|Дисциплина
|09:00
|мужчины, трамплин 3 м, предварительный раунд
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
|Время
|Дисциплина
|13:30
|женщины, дуэты, произвольная программа
СТРЕЛЬБА
|Время
|Дисциплина
|02:30
|мужчины, пистолет скорострельный, 25 м, квалификация, упр-2
|05:30
|мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений, квалификация
|08:30
|мужчины, пистолет скорострельный, 25 м, финал
|10:50
|мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений, финал
ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|мужчины, командное перв-во, 1/8 финала
|04:00
|женщины, командное перв-во, 1/8 финала
|08:30
|мужчины, командное перв-во, 1/4 финала
|08:30
|женщины, командное перв-во, 1/4 финала
|13:30
|мужчины, командное перв-во, 1/4 финала
|13:30
|женщины, командное перв-во, 1/4 финала
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
|Время
|Дисциплина
|05:50
|женщины, 87 кг, группа В
|05:50
|женщины, +87 кг, группа В
|09:50
|женщины, 87 кг, финал, группа А
|13:50
|женщины, +87 кг, финал, группа А
ФУТБОЛ
|Время
|Дисциплина
|11:00
|женщины, 1/2 финала, #1
|14:00
|женщины, 1/2 финала, #2
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
|Время
|Дисциплина
|03:30
|женщины, 1/4 финала, #1
|06:00
|женщины, 1/4 финала, #2
|12:30
|женщины, 1/4 финала, #3
|15:00
|женщины, 1/4 финала, #4
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