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Расписание Олимпиады-2020 на 2 августа

1 августа, 20:49

Александр Трикиша

В понедельник, 2 августа, на Олимпиаде-2020 разыграют медали в 10 видах спорта. Расписание всех соревнований дня и время их начала по Киеву

Символ Олимпийских игр - Олимпийские кольца / Фото: Reuters

В понедельник, 2 августа, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 10 разных дисциплинах. Расписание 11-го дня Олимпиады-2020:

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БАДМИНТОН

ВремяДисциплина
07:00женщины, парный разряд, матч за 3-е место
07:00женщины, парный разряд, финал
14:00мужчины, одиночный разряд, матч за 3-е место
14:00мужчины, одиночный разряд, финал

БАСКЕТБОЛ

ВремяДисциплина
04:00женщины NGR – JPN, группа B
07:40женщины FRA – USA, группа B
11:20женщины CHN – BEL, группа C
15:00женщины AUS – PUR, группа C

БЕЙСБОЛ

ВремяДисциплина
06:00мужчины, раунд-II
13:00мужчины, раунд-II

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ

ВремяДисциплина
05:15женщины, тяжелый вес, 76 кг, утешительные поединки
06:00женщины, полутяжелый вес, 68 кг, 1/8 финала
06:45женщины, полутяжелый вес, 68 кг, 1/4 финала
12:55женщины, полутяжелый вес, 68 кг, 1/2 финала
14:55женщины, тяжелый вес, 76 кг, схватки за 3-е место
15:15женщины, тяжелый вес, 76 кг, финал

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ

ВремяДисциплина
05:00мужчины, легкий вес, 60 кг, утешительные поединки
05:30мужчины, супертяжелый вес, 130 кг, утешительные поединки
05:45мужчины, средний вес, 77 кг, 1/8 финала
06:15мужчины, тяжелый вес, 97 кг, 1/8 финала
06:30мужчины, средний вес, 77 кг, 1/4 финала
07:00мужчины, тяжелый вес, 97 кг, 1/4 финала
12:15мужчины, средний вес, 77 кг, 1/2 финала
12:35мужчины, тяжелый вес, 97 кг, 1/2 финала
13:15мужчины, легкий вес, 60 кг, схватки за 3-е место
13:35мужчины, легкий вес, 60 кг, финал
13:55мужчины, супертяжелый вес, 130 кг, схватки за 3-е место
14:15мужчины, супертяжелый вес, 130 кг, финал

ВЕЛОСПОРТ

ВремяДисциплина
09:30женщины, трек, командный спринт, квалификация
09:54женщины, трек, командная гонка преследования, квалификация
10:50женщины, трек, командный спринт, раунд I
11:02мужчины, трек, командная гонка преследования, квалификация
12:00женщины, трек, командный спринт, финалы

ВОДНОЕ ПОЛО

ВремяДисциплина
04:00мужчины HUN – ITA, группа A
05:30мужчины GRE – USA, группа A
08:00мужчины SRB – MNE, группа B
09:30мужчины ESP – CRO, группа B
12:20мужчины JPN – RSA, группа A
13:50мужчины AUS – KAZ, группа B

ВОЛЕЙБОЛ

ВремяДисциплина
03:00женщины SRB – KOR, группа А
05:05женщины USA – ITA, группа В
08:20женщины RUS – TUR, группа В
10:25женщины CHN – ARG, группа В
13:40женщины JPN – DOM, группа А
15:45женщины BRA – KEN, группа А

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ

ВремяДисциплина
03:00женщины, 1/8 финала #5
03:00женщины, 1/8 финала #6
07:00женщины, 1/8 финала #7
07:00женщины, 1/8 финала #8
11:00мужчины, 1/8 финала #5
11:00мужчины, 1/8 финала #6
15:00мужчины, 1/8 финала #7
15:00мужчины, 1/8 финала #8

ГАНДБОЛ

ВремяДисциплина
03:00женщины KOR – ANG, группа A
05:00женщины FRA – BRA, группа B
08:15женщины ESP – RUS, группа B
10:15женщины HUN – SWE, группа B
13:30женщины NED – MNE, группа A
15:30женщины NOR – JPN, группа A

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

ВремяДисциплина
11:00мужчины, упражнения на кольцах, финал
11:45женщины, вольные упражнения, финал
12:30мужчины, опорный прыжок, финал

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

ВремяДисциплина
03:30женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, предварительные заезды
04:00мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, предварительные заезды
04:32мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м, предварительные заезды
04:50женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м, предварительные заезды
06:00женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 финала #1
06:06женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 финала #2
06:12женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/4 финала #3
06:20мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, 1/4 финала #1
06:28мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, 1/4 финала #2
06:36мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м, 1/4 финала #1
06:44мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м, 1/4 финала #2
07:00женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м, 1/4 финала #1
07:07женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м, 1/4 финала #2

КОННЫЙ СПОРТ

ВремяДисциплина
11:00троеборье, командное перв-во, конкур, финал
11:00троеборье, индивидуальное перв-во, конкур, квалификация
14:45троеборье, индивидуальное перв-во, конкур, финал

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВремяДисциплина
03:00мужчины, метание молота, квалификация A
03:35женщины, 1500 м, раунд I
04:20мужчины, прыжки в длину, финал
04:30женщины, 200 м, раунд I
04:30мужчины, метание молота, квалификация B
05:50женщины, 100 м с барьерами, финал
13:20женщины, прыжки с шестом, квалификация A+B
13:25женщины, 200 м, полуфиналы
14:00женщины, метание диска, финал
14:05мужчины, 400 м, полуфиналы
14:35женщины, 400 м с барьерами, полуфиналы
15:15мужчины, 3000 м стиплчейз, финал
15:40женщины, 5000 м, финал

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

ВремяДисциплина
06:00мужчины, класс 470, гонка-9-10
06:00женщины, класс 470, гонка-9-10
09:30женщины, класс 49-ый FX, финал
10:00мужчины, класс 49-й, финал

ПРЫЖКИ В ВОДУ

ВремяДисциплина
09:00мужчины, трамплин 3 м, предварительный раунд

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

ВремяДисциплина
13:30женщины, дуэты, произвольная программа

СТРЕЛЬБА

ВремяДисциплина
02:30мужчины, пистолет скорострельный, 25 м, квалификация, упр-2
05:30мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений, квалификация
08:30мужчины, пистолет скорострельный, 25 м, финал
10:50мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений, финал

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ

ВремяДисциплина
04:00мужчины, командное перв-во, 1/8 финала
04:00женщины, командное перв-во, 1/8 финала
08:30мужчины, командное перв-во, 1/4 финала
08:30женщины, командное перв-во, 1/4 финала
13:30мужчины, командное перв-во, 1/4 финала
13:30женщины, командное перв-во, 1/4 финала

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ВремяДисциплина
05:50женщины, 87 кг, группа В
05:50женщины, +87 кг, группа В
09:50женщины, 87 кг, финал, группа А
13:50женщины, +87 кг, финал, группа А

ФУТБОЛ

ВремяДисциплина
11:00женщины, 1/2 финала, #1
14:00женщины, 1/2 финала, #2

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

ВремяДисциплина
03:30женщины, 1/4 финала, #1
06:00женщины, 1/4 финала, #2
12:30женщины, 1/4 финала, #3
15:00женщины, 1/4 финала, #4

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