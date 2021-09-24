Розклад і результати 9-го туру чемпіонату України

Динамо спробує реабілітуватися за поразку в Суперкубку / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, результати ігор та актуальна турнірна таблиця.
Розклад 9-го туру чемпіонату України:
24 вересня
19:30 Колос – Ворскла
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 3.10 – 2.90 – 2.45
25 вересня
14:00 Олександрія – Маріуполь
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 1.75 – 3.75 – 4.20
17:00 Шахтар Донецьк – Верес
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 1.21 – 6.25 – 13.00
19:30 Рух Львів – Динамо Київ
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 9.00 – 5.25 – 1.31
26 вересня
14:00 Минай – Львів
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.37 – 3.20 – 2.95
17:00 Дніпро-1 – Зоря
ТВ: УНІАН, OLL.TV
Букмекери: 2.25 – 3.40 – 2.95
19:30 Десна – Металіст 1925
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 1.60 – 4.00 – 5.00
27 вересня
19:30 Чорноморець – Інгулець
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.65 – 3.20 – 2.65