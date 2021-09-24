24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Розклад і результати 9-го туру чемпіонату України

Олександр Трикіша
24 вересня, 18:51
З 24 по 27 вересня пройдуть матчі 9-го туру чемпіонату України. Динамо і Шахтар через участь в Лізі чемпіонів проведуть свої матчі в суботу

Динамо спробує реабілітуватися за поразку в Суперкубку / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, результати ігор та актуальна турнірна таблиця.

Розклад 9-го туру чемпіонату України:

24 вересня

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19:30 Колос – Ворскла
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 3.10 – 2.90 – 2.45

25 вересня

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14:00 Олександрія – Маріуполь
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 1.75 – 3.75 – 4.20

17:00 Шахтар Донецьк – Верес
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 1.21 – 6.25 – 13.00

19:30 Рух Львів – Динамо Київ
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 9.00 – 5.25 – 1.31

26 вересня

14:00 Минай – Львів
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.37 – 3.20 – 2.95

17:00 Дніпро-1 – Зоря
ТВ: УНІАН, OLL.TV
Букмекери: 2.25 – 3.40 – 2.95

19:30 Десна – Металіст 1925
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 1.60 – 4.00 – 5.00

27 вересня

19:30 Чорноморець – Інгулець
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.65 – 3.20 – 2.65

Турнірна таблиця

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