Розклад і результати 9-го туру чемпіонату України

24 вересня, 18:51

З 24 по 27 вересня пройдуть матчі 9-го туру чемпіонату України. Динамо і Шахтар через участь в Лізі чемпіонів проведуть свої матчі в суботу