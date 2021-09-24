Расписание и результаты 9 тура чемпионата Украины

Динамо попробует реабилитироваться за поражение в Суперкубке / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
Расписание 9-го тура чемпионата Украины:
24 сентября
19:30 Колос – Ворскла
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 3.10 – 2.90 – 2.45
25 сентября
14:00 Александрия – Мариуполь
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 1.75 – 3.75 – 4.20
17:00 Шахтер Донецк – Верес
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 1.21 – 6.25 – 13.00
19:30 Рух Львов – Динамо Киев
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 9.00 – 5.25 – 1.31
26 сентября
14:00 Минай – Львов
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.37 – 3.20 – 2.95
17:00 Днепр-1 – Заря
ТВ: УНИАН, OLL.TV
Букмекеры: 2.25 – 3.40 – 2.95
19:30 Десна – Металлист 1925
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 1.60 – 4.00 – 5.00
27 сентября
19:30 Черноморец – Ингулец
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.65 – 3.20 – 2.65