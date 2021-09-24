24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
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Расписание и результаты 9 тура чемпионата Украины

Александр Трикиша
24 сентября, 18:51
С 24 по 27 сентября пройдут матчи 9-го тура чемпионата Украины. Динамо и Шахтер из-за участия в Лиге чемпионов проведут свои матчи в субботу

Динамо попробует реабилитироваться за поражение в Суперкубке / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Расписание 9-го тура чемпионата Украины:

24 сентября

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19:30 Колос – Ворскла
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 3.10 – 2.90 – 2.45

25 сентября

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14:00 Александрия – Мариуполь
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 1.75 – 3.75 – 4.20

17:00 Шахтер Донецк – Верес
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 1.21 – 6.25 – 13.00

19:30 Рух Львов – Динамо Киев
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 9.00 – 5.25 – 1.31

26 сентября

14:00 Минай – Львов
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.37 – 3.20 – 2.95

17:00 Днепр-1 – Заря
ТВ: УНИАН, OLL.TV
Букмекеры: 2.25 – 3.40 – 2.95

19:30 Десна – Металлист 1925
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 1.60 – 4.00 – 5.00

27 сентября

19:30 Черноморец – Ингулец
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.65 – 3.20 – 2.65

Турнирная таблица

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