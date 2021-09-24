Расписание и результаты 9 тура чемпионата Украины

24 сентября, 18:51

С 24 по 27 сентября пройдут матчи 9-го тура чемпионата Украины. Динамо и Шахтер из-за участия в Лиге чемпионов проведут свои матчи в субботу