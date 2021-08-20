19 серпня 22:00
Рапід Відень 3
Зоря 0
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Рапід – Зоря: відео голів та огляд розгрому лугаців у Лізі Європи

Олег Люлька
20 серпня, 00:36
Дивіться, як Зоря програла у Відні Рапіду з рахунком 0:3 і майже втратила шанси на вихід до групового раундк другого за значимістю єврокубку

Рапід розгромив Зорю у Відні 3:0 / Фото: Getty Images

У першому матчі плей-оф за вихід до групового раунду Ліги Європи Зоря програла у Відні Рапіду 0:3, пропустивши всі три м'ячі після грубих помилок в обороні.

При цьому луганці змарнували безліч своїх моментів в атаці, що робить поразку підопічних Віктора Скрипника від десятої команди чемпіонату Австрії подвійно прикрою.

ОГЛЯД МАТЧУ РАПІД – ЗОРЯ (3:0)

Рапід Відень – Зоря Луганськ – 3:0
Голи: Фунтас, 29, Кара, 78, Грюлль, 85
Рапід Відень: Штребінгер – Стойкович (Т.Шик, 71), Граймль, Гофманн, Улльманн – Аразе (Кітагава, 79), Любичич (Петрович, 79), Граховац (Шустер, 79), Грюлль – Фунтас (Кнасмюлльнер, 60), Кара
Зоря: М.Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Імереков (Цвек, 83), Жуніньо – Назарина – Кочергін, Кабаєв (Хомченовський, 76), Булеца (Кристіан, 83) – Аллах'яр (Фрімпонг, 83), Громов (Шахаб, 64)
Gопередження: Граймль, Гофманн – Кабаєв, Вернидуб, Фаворов

Рапід розгромив Зорю у Відні / Фото: Getty Images

Реклама

Матч-відповідь Зорі з Рапідом відбудеться 26 серпня в Запоріжжі. Переможець цієї пари потрапить до групового раунду Ліги Європи, а той, хто програє, опиниться в груповому раунді третього за силою єврокубку – Ліги конференцій, з якої раніше вилетіли Ворскла і Колос.

Реклама