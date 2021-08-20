19 августа 22:00
Рапид Вена 3
Заря 0
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
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Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
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Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
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Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
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Десна --
Верес --
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Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
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Рапид – Заря: видео голов и обзор разгрома лугачан в Лиге Европы

Олег Люлька
20 августа, 00:36
Смотрите, как Заря проиграла в Вене Рапиду со счетом 0:3 и практически лишилась шансов на выход в групповой раунд второго по значимости еврокубка

Рапид разгромил Зарю в Вене 3:0 / Фото: Getty Images

В первом матче плей-офф за выход в групповой раунд Лиги Европы Заря проиграла в Вене Рапиду 0:3, пропустив все три мяча после грубых ошибок в обороне.

При этом луганчане упустили множество своих моментов в атаке, что делает поражение подопечных Виктора Скрипника от десятой команды чемпионата Австрии особенно обидным.

ОБЗОР МАТЧА РАПИД – ЗАРЯ (3:0)

Рапид Вена – Заря Луганск – 3:0
Голы: Фунтас, 29, Кара, 78, Грюлль, 85
Рапид Вена: Штребингер – Стойкович (Т.Шик, 71), Граймль, Хофманн, Улльманн – Аразе (Китагава, 79), Любичич (Петрович, 79), Граховац (Шустер, 79), Грюлль – Фунтас (Кнасмюлльнер, 60), Кара
Заря: Н.Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Имереков (Цвек, 83), Жуниньо – Назарина – Кочергин, Кабаев (Хомченовский, 76), Булеца (Кристиан, 83) – Аллахьяр (Фримпонг, 83), Громов (Шахаб, 64)
Предупреждения: Граймль, Хофманн – Кабаев, Вернидуб, Фаворов

Рапид разгромил Зарю в Вене / Фото: Getty Images

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Ответный матч Зари с Рапидом состоится 26 августа в Запорожье. Победитель этой пары попадет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравший окажется в групповом раунде третьего по силе еврокубка – Лиги конференций, из которой ранее вылетели Ворскла и Колос.

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