Раніше дарував, тепер продає: американець виставив шість олімпійських медалей на аукціон

Лохте продає нагороди з трьох Олімпійських ігор / Фото: Колаж: Сьогодні

Шестиразовий олімпійський чемпіон із плавання американець Раян Лохте виставив на аукціон шість своїх олімпійських медалей. Раніше Лохте хотів покінчити життя самогубством.

За свою кар'єру Лохте завоював 12 нагород на Олімпійських іграх: шість золотих нагород, а також три срібні та три бронзові.

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Продати Лохте планує лише медалі нижчої проби. 37-річний плавець виставив свої нагороди трьома лотами з огляду на Олімпіади, на яких вони були завойовані, повідомляє AS. Мотив спортсмена невідомий.

До першого лоту увійшли три медалі ОІ-2012 у Лондоні (два срібла та бронза), до другої – дві медалі ОІ-2008 у Пекіні (дві бронзи), а до третьої – срібло ОІ-2004 в Афінах.

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Цікаво, що на чемпіонаті світу 2012 року у Стамбулі Райан Лохте виграв вісім нагород – 6 золотих, срібло та бронзу. І усі свої медалі спортсмен... подарував турецьким дітям! Сходив із п'єдесталу та вручав нагороди малюкам.

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На Олімпіаді-2016 Лохте придумав історію, що його з партнерами зі збірної США пограбували на заправці до Ріо-де-Жанейро. Пізніше спортсмену довелося вибачатися.