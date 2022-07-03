Раньше дарил, теперь продает: американец выставил шесть олимпийских медалей на аукцион

Лохте продает награди с трех Олимпийских игр / Фото: Коллаж: Сегодня

Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию американец Райан Лохте выставил на аукцион шесть своих олимпийских медалей. Ранее Лохте хотел покончить жизнь самоубийством.

За свою карьеру Лохте завоевал 12 наград на Олимпийских играх: шесть золотых наград, а также три серебряных и три бронзовых.

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Продать Лохте планирует только медали низшей пробы. 37-летний пловец выставил свои награды тремя лотами, учитывая Олимпиады, на которых они были завоеваны, сообщает AS. Мотив спортсмена неизвестен.

В первый лот вошли три медали ОИ-2012 в Лондоне (два серебра и бронза), во второй – две медали ОИ-2008 в Пекине (две бронзы), а в третий – серебро ОИ-2004 в Афинах.

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Интересно, что на чемпионате мира 2012 года в Стамбуле Райан Лохте выиграл восемь наград – 6 золотых, серебро и бронзу. И все свои медали спортсмен... подарил турецким детям! Сходил с пьедестала и вручал награды малышам.

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На Олимпиаде-2016 Лохте придумал историю, что его с партнерами по сборной США ограбили на заправке в Рио-де-Жанейро. Позже спортсмену пришлось извиняться.