Ракицький – у Металісті! Харків'яни грають у футбол під час війни

Дубль Фоміна и секрет Ракицького / Фото: Официальный сайт ФК "Металл" (Харьков), Колаж: Сьогодні

Харківський Металіст перебуває на зборах у Туреччині, де проводить спаринги. Вчора у товариському матчі суперником Металіста став чемпіон Туреччини 2020 року Істанбул Башакшехір.

Харків'яни виграли з рахунком – 2:1, завдяки дублю Руслана Фоміна.

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Та не результат привернув увагу вболівальників, а прізвище "Ракицький" у протоколі матчу. Клуб не робив жодних заяв про це, але, найімовірніше, йдеться про колишнього півзахисника Зеніту Ярослава Ракицького.

Нагадаємо, що після анексії Криму та початку війни на Донбасі Ракицький переїхав до Росії, де грав за Зеніт. І ніяк не засуджував агресора.

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Лише після початку повномасштабної війни Ракицький прозрів: "Мирні українці гинуть від російських солдатів".

Ракіцький вимагає від росіян зупинити війну / Фото: Getty Images, Reuters, Колаж: Сьогодні

За ці чотири роки футболіст відіграв за Зеніт 108 матчів, відзначившись сімома голами. З командою з Санкт-Петербурга Ярослав виграв 6 трофеїв, тричі ставши чемпіоном місцевої ліги.