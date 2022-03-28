Ракицкий – в Металлисте! Харьковчане играют в футбол во время войны

Дубль Фомина и секрет Ракицкого / Фото: Официальный сайт ФК "Металл" (Харьков), Коллаж: Сегодня

Харьковский Металлист находится на сборах в Турции, где проводит спарринги. Вчера в товарищеском матче соперником Металлиста стал чемпион Турции 2020 года Истанбул Башакшехир.

Харьковчане выиграли со счетом – 2:1, благодаря дублю Руслана Фомина.

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Но не результат привлек внимание болельщиков, а фамилия "Ракицкий" в протоколе матча. Клуб не делал никаких заявлений по этому поводу, но, вероятней всего, речь идет о бывшем полузащитнике Зенита Ярославе Ракицком.

Напомним, что после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Ракицкий переехал в Россию, где играл за Зенит. И никак не осуждал агрессора.

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Лишь после начала полномасштабной войны Ракицкий прозрел: "Мирные украинцы гибнут от русских солдат".

Ракицкий требует от россиян остановить войну / Фото: Getty Images, Reuters, Коллаж: Сегодня

За эти четыре года футболист отыграл за Зенит 108 матчей, отметившись семью голами. С командой из Санкт-Петербурга Ярослав выиграл 6 трофеев, трижды став чемпионом местной лиги.