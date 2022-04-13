Шахтар не підписав контракт з Ракицьким: причину назвав гендиректор клубу

Палкін пояснив умови співпраці з Ракицьким / Фото: Колаж: Сьогодні
Ярослав Ракицький офіційно приєднався до Шахтаря 12 квітня і разом з гравцями гірників готуватиметься до товариських матчів у рамках благодійного туру.
Українські ЗМІ одразу ж заговорили про повноцінний контракт захисника зі своєю рідною командою. Крапку в цій епопеї поставив генеральний директор ФК Шахтар.
Сергій Палкін в інтерв'ю Денисов Time роз'яснив усі умови співпраці клубу з Ярославом Ракицьким
Ми просто запросили його (прим. Ярослава Ракицького) зіграти у товариських матчах. Це не підписання футболіста. Зараз з нами багато футболістів, які мають чинні контракти з Маріуполем. Хлопці не змогли потрапити до України після зборів, і ми їх запросили. З двох клубних команд сформували одну, і зараз граємо. Те саме і з Ракицьким. За великим рахунком все відбувається у форматі як і з хлопцями з Маріуполя. Поки що сюрпризи закінчилися.
Ярослав Ракицький уже встиг познайомитись з головним тренером Шахтаря. Під керівництвом Роберто Де Дзербі захисник готуватиметься до благодійних спарингів.
Нагадаємо, що Шахтар проводить благодійний тур Європою під назвою Shakhtar Global Tour for Peace. Мета – збір коштів на допомогу Україні.