Ракету не зупинити! Ронні О'Салліван знову став чемпіоном світу з снукеру

Ронни О'Салліван зі своїм сьомим трофеєм / Фото: Getty Images

У Британському Шеффілді завершився чемпіонат світу зі снукеру. Свій сьомий титул виграв Ронні О'Салліван!

У фінальному поєдинку Ронні на прізвисько Ракета обіграв Джадда Трампа з рахунком – 18:13.

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Під час цього чемпіонату світу О'Салліван обіграв також Девіда Гілберта (10:5), Марка Аллена (13:4), Стівена Магуайра (13:5) та Джона Хіггінса (17:11).

До чемпіонського кубка легендарний снукерист отримав чек на 500 тисяч фунтів.

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Ронні O'Салліван вперше взяв участь у чемпіонаті світу зі снукеру в 1993 році. Перше чемпіонство він виборов у 2001-му році. Тоді у фіналі він переграв одного зі своїх найважливіших супротивників Джона Хіггінса з рахунком 18:14. Далі були титули у 2004-му, 2008-му, 2012-му, 2013-му та 2020-му.

За кількістю трофеїв Ронні О'Салліван повторив досягнення шотландця Стівена Хендрі – 7.

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Більше трофеїв лише у чотирьох гравців – Джона Пульмана (8), Фреда Девіса (8) та Джо Девіса (15). Але вони ставали чемпіонами в 1920-1960-х роках.