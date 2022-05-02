Ракету не остановить! Ронни О'Салливан снова стал чемпионом мира по снукеру

Ронни О'Салливан - cо своим седьмым трофеем / Фото: Getty Images

В Британском Шеффилде завершился чемпионат мира по снукеру. Свой седьмой титул выиграл Ронни О'Салливан!

В финальном поединке Ронни, по прозвищу Ракета, обыграл Джадда Трампа со счетом – 18:13.

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По ходу этого чемпионата мира О'Салливан обыграл также Дэвида Гилберта (10:5), Марка Аллена (13:4), Стивена Магуайра (13:5) и Джона Хиггинса (17:11).

К чемпионскому кубку легендарный снукерист получил чек на 500 тысяч фунтов.

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Ронни O'Салливан впервые принял участие в чемпионате мира по снукеру в 1993 году. Первое чемпионство он завоевал в 2001-м году. Тогда в финале он переиграл одного из своих самых принципиальных противников Джона Хиггинса со счетом 18:14. Далее были титулы в 2004-м, 2008-м, 2012-м, 2013-м и 2020-м.

По количеству трофеев Ронни О'Салливан повторил достижение шотландца Стивена Хендри – 7.

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Больше трофеев только у четырех игроков – Джона Пульмана (8), Фреда Дэвиса (8) и Джо Дэвиса (15). Но все они становились чемпионами в 1920-1960-х годах.