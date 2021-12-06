6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Працює вантажником у супермаркеті: гравець команди Лобановського мріє повернутися у футбол

Андрій Трофімов
6 грудня, 13:45
Роман Максимюк розповів про складне життя і обурився, чому публічним людям не можна зараз працювати в Росії

Лобановський запросив Максимюка із Зеніта в Динамо

Роман Максимюк розпочинав свою кар'єру в івано-франківському Прикарпатті. А потім доріс до київського "Динамо", куди його запросив Валерій Лобановський. Були у його кар'єрі Зеніт, Дніпро, збірна України.

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Зараз екс-футболіст переживає не найкращий період у своєму житті.

"Я зараз працюю вантажником в одному із супермаркетів Луцька. Ось таке у мене склалося життя. У мене є тренерська ліцензія і я хотів би повернутися у футбол.

От скажіть мені, чому наші заробітчани пачками їздять на роботу до Росії? Вони не публічні, їм можна, а якщо людина публічна, то одразу ж кажуть, що це неправильно. Я не розумію цього.

Я дуже хочу повернутись у футбол. Якби пропозиція з Росії надійшла, то я не знаю, що зробив би", – сказав Максимюк в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, що збірна України пробилася у стикові матчі ЧС-2022.

Чи вийде збірна України на ЧС-2022?