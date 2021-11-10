Робота на виріст. Відомий тренер оцінив прихід Шевченка до Дженоа

Відомий український тренер В'ячеслав Грозний висловив свою думку щодо призначення Андрія Шевченка головним тренером Дженоа.

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"Дуже рідко в житті бувають такі можливості для творчості та роботи на виріст. Так, Андрій ніколи не працював у клубних командах. Це правда. Але це справа наживна. Щодня працювати на тренувальному полі та бачити результати своєї праці дуже цікаво.

Чи буде легко? Ні! І ніколи в жодного тренера такої розкоші не буде. В нас така професія. Щоденна, максимальна перенапруга. Але інакше не можна. Також слід враховувати те, що іноземний тренер повинен працювати краще за місцевого спеціаліста. Я це знаю не з чуток, оскільки тренував неодноразово різні команди у чотирьох різних країнах. Від тебе потрібно завжди максимальний результат", – цитує Грозного Meta-ratings.