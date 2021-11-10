11 листопада 19:30
Україна --
Болгарія --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Робота на виріст. Відомий тренер оцінив прихід Шевченка до Дженоа

Любомир Луканюк
10 листопада, 22:54
В'ячеслав Грозний вважає, що іноземний тренер повинен працювати краще за місцевого спеціаліста

Грозний радий, що Шевченко будет працювати в Італії

Відомий український тренер В'ячеслав Грозний висловив свою думку щодо призначення Андрія Шевченка головним тренером Дженоа.

Читайте також: "Найголовніше – спокійно дихати": вогняні цитати Шевченка з презентації

Реклама

"Дуже рідко в житті бувають такі можливості для творчості та роботи на виріст. Так, Андрій ніколи не працював у клубних командах. Це правда. Але це справа наживна. Щодня працювати на тренувальному полі та бачити результати своєї праці дуже цікаво.

Чи буде легко? Ні! І ніколи в жодного тренера такої розкоші не буде. В нас така професія. Щоденна, максимальна перенапруга. Але інакше не можна. Також слід враховувати те, що іноземний тренер повинен працювати краще за місцевого спеціаліста. Я це знаю не з чуток, оскільки тренував неодноразово різні команди у чотирьох різних країнах. Від тебе потрібно завжди максимальний результат", – цитує Грозного Meta-ratings.

Читайте також: Чому Шевченка запросили до Дженоа

Раніше ми писали, що дебютний матч біля керма італійського клубу Шевченко проведе 21 листопада - вдома проти Роми, очолюваної Жозе Моурінью.