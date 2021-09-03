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П'яте золото Крипака! Українець божить на Паралімпіаді

Олег Люлька
3 вересня, 12:09
Максим Крипак підтверджує статус головної зірки Паралімпійських ігор у Токіо – на рахунку плавця з Харкова стало вже сім нагород, включаючи п'ять золотих

Максим Крипак - зірка Паралімпіади / Фото: Reuters

26-річний Максим Крипак приніс Україні 22-е золото на Паралімпіаді, вигравши комплексне плавання на 200 метрів.

Харків'янин показав результат 2,05.68 і встановив новий паралімпійський рекорд.

На дві секунди від Крипака відстав Стефано Раймонді з Італії.

Тепер у Крипака в Токіо вже 5 золотих, 1 срібна та 1 бронзова медалі.

Крипак зберіг лідерство за кількістю медалей, здобутих в Токіо, серед усіх учасників Олімпіади. При цьому за кількістю золотих наздогнав білоруса Ігоря Бокія.

Максим Крипак – герой Паралімпіади / Фото: Reuters

Паралімпіада-2020. Токіо. Комплексне плавання, 200 м

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Чоловік, клас SM10

  • 1. Максим Крипак (Україна) – 2,05.68
  • 2. Стефано Раймонді (Італія) – 2,07.68
  • 3. Бас Таккен (Нідерланди) – 2,11.39

Раніше ми писали, що український штовхальник ядра Максим Коваль отримав золоту медаль Паралімпіади після того, як за порушення регламенту її відібрали у малазійця Мухаммада Зіяда Золкефлі. У скандалі поставлено крапку.

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