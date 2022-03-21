Путін скоро помре? Як футбольний матч у Шотландії може вплинути на війну в Україні

Гол Аарона Ремзі може віщувати швидку смерть диктатора Путіна / Фото: Getty Images

Війна в Україні триває вже четвертий тиждень та її головний винуватець – президент-диктатор Росії Володимир Путін. Відомий у народі як "ху*ло", фашистський лідер наказує своїй армії знищувати наші міста. Жертвами обстрілу стають навіть діти!

Немає сумнівів, що багато українців і людей по всьому світу бажають Путіну якнайшвидшої смерті, адже це може допомогти всім країнам жити у світі та без побоювання ядерної війни. Що ж, можливо, нам залишилося чекати недовго, і передумовою цього може стати вчорашній матч чемпіонату Шотландії.

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Зустрічалися між собою один із лідерів місцевої Прем'єр-Ліги Рейнджерс та аутсайдер турніру Данді. Фаворити здобули перемогу з рахунком 2:1, а гол+пас на свій рахунок записав валлійський хавбек Аарон Ремзі.

Півзахисник, орендований у Ювентуса, вже давно став відомим як "вбивця знаменитостей". У різні часи його точні удари збігалися або віщували смерть відомих особистостей. Посудіть самі:

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11 травня 2011 року гол Аарона приносить Арсеналу перемогу над Манчестер Юнайтед в АПЛ. І вже наступного дня стає відомо про ліквідацію Усами бен Ладена – Лідера терористичного угруповання "Аль-Каїда".

– Лідера терористичного угруповання "Аль-Каїда". 19 жовтня 2011 року Ремзі знову відрізняється, цього разу у ворота Марселя у Лізі чемпіонів. Відразу ж після цього вбивають правителя Лівії та диктатора Муаммара Каддафі .

. 15 травня 2013 року валієць допомагає Арсеналу розгромити Віган і відправляє "латикс" до Чемпіоншипу. За два дні помирає відомий аргентинський диктатор 70-80-х років Хорхе Бадела .

. 22 лютого 2020 року Ремзі забиває за Ювентус у ворота СПАЛу, приносячи туринцям перемогу. Через три дні світ дізнається про смерть єгипетського екс-президента тирана Хосні Мубарака .

Аарон Ремзі. Фото AFP

Крім того, любителі футболу нарахували ще 17 смертей, не пов'язаних із політикою знаменитостей, яких "убив" Аарон Ремсі. Серед них:

Стів Джобс (05.10.11.)

(05.10.11.) Вітні Х'юстон (11.02.12.)

(11.02.12.) Пол Уокер (13.11.13.)

(13.11.13.) Робін Вільямс (11.08.14.)

(11.08.14.) Девід Боуї (10.01.16.)

(10.01.16.) Стівен Хокінг (14.03.18.)

Звісно, не всі голи Аарона були смертельними, їх він забив майже сотню. Але будемо сподіватися, що прокляття Ремзі спрацює цього разу проти головного диктатора сучасності. Від цього легше жити усьому світу, зокрема й Росії.