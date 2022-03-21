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Путин скоро умрет? Как футбольный матч в Шотландии может повлиять на войну в Украине

21 марта, 17:59
Полузащитник Рейнджерс и сборной Уэльса Аарон Рэмзи своими голами "похоронил" уже не одного диктатора. Список жертв валлийца впечатляет!

Гол Аарона Рэмзи может предвещать скорейшую смерть диктатора Путина / Фото: Getty Images

Война в Украине длится уже четвертую неделю и ее главный виновник – президент-диктатор России Владимир Путин. Известный в народе как "ху*ло", фашистский лидер приказывает своей армии уничтожать наши города. Жертвами обстрелов становятся даже дети!

Нет сомнений, что множество украинцев и людей по всему миру желают Путину скорейшей смерти, ведь это может помочь всем странам жить в мире и без опаски ядерной войны. Что ж, возможно, нам осталось ждать недолго и предпосылкой к этому может стать вчерашний матч чемпионата Шотландии.

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Встречались между собой один из лидеров местной Премьер-Лиги Рейнджерс и аутсайдер турнира Данди. Фавориты добыли победу со счетом 2:1, а гол+пас на свой счет записал валлийский хавбек Аарон Рэмзи.

Полузащитник, арендованный у Ювентуса, уже давно стал известен как "убийца знаменитостей". В разное время его точные удары совпадали или предвещали смерть известных личностей. Посудите сами:

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  • 11 мая 2011 года гол Аарона приносит Арсеналу победу над Манчестер Юнайтед в АПЛ. И уже на следующий день становится известно о ликвидации Усамы бен Ладена – лидера террористической группировки "Аль-Каида".
  • 19 октября 2011 года Рэмзи вновь отличается, на сей раз в ворота Марселя в Лиге чемпионов. Сразу же после этого убивают правителя Ливии и диктатора Муаммара Каддафи.
  • 15 мая 2013 года валлиец помогает Арсеналу разгромить Уиган и отправляет "латикс" в Чемпионшип. Через два дня умирает известный аргентинский диктатор 70-80-х годов Хорхе Видела.
  • 22 февраля 2020 года Рэмзи забивает за Ювентус в ворота СПАЛа, принося туринцам победу. Через три дня мир узнает о смерти египетского экс-президента тирана Хосни Мубарака.

Аарон Рэмзи. Фото AFP

Кроме того, любители футбола насчитали еще 17 смертей не связанных с политикой знаменитостей, которых "убил" Аарон Рэмси. Среди них:

  • Стив Джобс (05.10.11.)
  • Уитни Хьюстон (11.02.12.)
  • Пол Уокер (13.11.13.)
  • Робин Уильямс (11.08.14.)
  • Дэвид Боуи (10.01.16.)
  • Стивен Хокинг (14.03.18.)

Конечно, не все голы Аарона были смертоносными, их было почти сотня. Но все же будем надеяться, что проклятие Рэмзи сработает в этот раз против главного диктатора современности. От этого станет легче жить всему миру, в том числе и России.