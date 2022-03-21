Путин скоро умрет? Как футбольный матч в Шотландии может повлиять на войну в Украине

Гол Аарона Рэмзи может предвещать скорейшую смерть диктатора Путина / Фото: Getty Images

Война в Украине длится уже четвертую неделю и ее главный виновник – президент-диктатор России Владимир Путин. Известный в народе как "ху*ло", фашистский лидер приказывает своей армии уничтожать наши города. Жертвами обстрелов становятся даже дети!

Нет сомнений, что множество украинцев и людей по всему миру желают Путину скорейшей смерти, ведь это может помочь всем странам жить в мире и без опаски ядерной войны. Что ж, возможно, нам осталось ждать недолго и предпосылкой к этому может стать вчерашний матч чемпионата Шотландии.

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Встречались между собой один из лидеров местной Премьер-Лиги Рейнджерс и аутсайдер турнира Данди. Фавориты добыли победу со счетом 2:1, а гол+пас на свой счет записал валлийский хавбек Аарон Рэмзи.

Полузащитник, арендованный у Ювентуса, уже давно стал известен как "убийца знаменитостей". В разное время его точные удары совпадали или предвещали смерть известных личностей. Посудите сами:

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11 мая 2011 года гол Аарона приносит Арсеналу победу над Манчестер Юнайтед в АПЛ. И уже на следующий день становится известно о ликвидации Усамы бен Ладена – лидера террористической группировки "Аль-Каида".

– лидера террористической группировки "Аль-Каида". 19 октября 2011 года Рэмзи вновь отличается, на сей раз в ворота Марселя в Лиге чемпионов. Сразу же после этого убивают правителя Ливии и диктатора Муаммара Каддафи .

. 15 мая 2013 года валлиец помогает Арсеналу разгромить Уиган и отправляет "латикс" в Чемпионшип. Через два дня умирает известный аргентинский диктатор 70-80-х годов Хорхе Видела .

. 22 февраля 2020 года Рэмзи забивает за Ювентус в ворота СПАЛа, принося туринцам победу. Через три дня мир узнает о смерти египетского экс-президента тирана Хосни Мубарака.

Аарон Рэмзи. Фото AFP

Кроме того, любители футбола насчитали еще 17 смертей не связанных с политикой знаменитостей, которых "убил" Аарон Рэмси. Среди них:

Стив Джобс (05.10.11.)

(05.10.11.) Уитни Хьюстон (11.02.12.)

(11.02.12.) Пол Уокер (13.11.13.)

(13.11.13.) Робин Уильямс (11.08.14.)

(11.08.14.) Дэвид Боуи (10.01.16.)

(10.01.16.) Стивен Хокинг (14.03.18.)

Конечно, не все голы Аарона были смертоносными, их было почти сотня. Но все же будем надеяться, что проклятие Рэмзи сработает в этот раз против главного диктатора современности. От этого станет легче жить всему миру, в том числе и России.