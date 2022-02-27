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Інтер --
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Манчестер Сіті --
Спортинг --
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Динамо --
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Олександрія --
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Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
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Десна --
27 лютого 19:30
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Маріуполь --
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Колос --
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Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Путін перестав бути президентом!

Сергій Шаховець
27 лютого, 11:45
Поки рашистського диктатора позбавили посади у міжнародній федерації, але незабаром його скинуть і в РФ

Був президент і немає президента / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) призупинила повноваження Володимира Путіна як почесного президента і посла організації.

"У світлі воєнного конфлікту, що триває в Україні, Міжнародна федерація дзюдо оголошує про зупинення статусу пана Володимира Путіна як почесного президента та посла Міжнародної федерації дзюдо", – йдеться в заяві федерації.

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Сертифікат повноважень почесного президента IJF був вручений Путіну 14 років тому – у 2008 році.

Додамо, що це не всі санкції від IJF. Також Міжнародна федерація дзюдо ухвалила рішення скасувати міжнародний турнір "Великого шолома", який мав пройти в Казані з 20 по 22 травня, через агресію російської держави щодо України.

Зовсім скоро російський диктатор та його держава опиниться у повній ізоляції від світу.

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Фото: Олеся Боровик, "Сьогодні"