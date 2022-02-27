8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
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Путин перестал быть президентом!

Сергей Шаховец
27 февраля, 11:45
Пока рашистского диктатора лишили должности в международной федерации, но скоро его свергнут и в РФ

Был президент и нет президента / Фото: Коллаж: Сегодня

Международная федерация дзюдо (IJF) приостановила полномочия Владимира Путина в качестве почетного президента и посла организации.

"В свете продолжающегося военного конфликта в Украине Международная федерация дзюдо объявляет о приостановлении статуса господина Владимира Путина в качестве почетного президента и посла Международной федерации дзюдо", – говорится в заявлении федерации.

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Сертификат полномочий почетного президента IJF был вручен Путину 14 лет назад – в 2008 году.

Добавим, что это не все санкции IJF. Также Международная федерация дзюдо приняла решение отменить международный турнир "Большого шлема", который должен был пройти в Казани с 20 по 22 мая, из-за агрессии российского государства в отношении Украины.

Совсем скоро российский диктатор и его государство окажется в полной изоляции от мира.

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Фото: Алеся Боровик, "Сегодня"