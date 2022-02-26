Путін ху**о: польські фанати переклали знаменитий хіт українських фанатів

Польські фанати підтримали Україну / Фото: Колаж: Сьогодні
Весь цивілізований світ підтримує Україну у війні проти Росії. Польські фанати не залишились осторонь і переклали наш знаменитий хіт про президента РФ.
Вони вивісили банер, а якому було написано: "PUTIN CHUJ", що у перекладі означає знамените Путін ху**о.
Також фанати вигукували гасло "Ruska Ku*wa". Це зрозуміло і без перекладу, пише ua.tribuna.com.
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