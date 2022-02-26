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5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
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Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
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Путін ху**о: польські фанати переклали знаменитий хіт українських фанатів

Олександр Трикіша
26 лютого, 09:35
Польські вболівальники підтримали Україну під час матчу національного чемпіонату між Легією та Віслою. Вони вивісили промовистий банер і вигукували гасла проти росіян

Польські фанати підтримали Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Весь цивілізований світ підтримує Україну у війні проти Росії. Польські фанати не залишились осторонь і переклали наш знаменитий хіт про президента РФ.

Вони вивісили банер, а якому було написано: "PUTIN CHUJ", що у перекладі означає знамените Путін ху**о.

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Також фанати вигукували гасло "Ruska Ku*wa". Це зрозуміло і без перекладу, пише ua.tribuna.com.

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