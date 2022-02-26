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Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
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Путин ху**о: польские фанаты перевели знаменитый хит украинских фанатов

Александр Трикиша
26 февраля, 09:35
Польские болельщики поддержали Украину во время матча национального чемпионата между Легией и Вислой. Они вывесили красноречивый баннер и выкрикивали лозунги против россиян

Польские фанаты поддержали Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в войне против России. Польские фанаты не остались в стороне и перевели наш знаменитый хит о президенте РФ.

Они вывесили баннер, а котором было написано: "PUTIN CHUJ", что в переводе означает знаменитое "Путин ху**о".

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Также фанаты выкрикивали лозунг "Ruska Ku*wa". Это понятно и без перевода, пишет ua.tribuna.com.

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