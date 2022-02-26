Путин ху**о: польские фанаты перевели знаменитый хит украинских фанатов

Польские фанаты поддержали Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в войне против России. Польские фанаты не остались в стороне и перевели наш знаменитый хит о президенте РФ.

Они вывесили баннер, а котором было написано: "PUTIN CHUJ", что в переводе означает знаменитое "Путин ху**о".

Реклама

Также фанаты выкрикивали лозунг "Ruska Ku*wa". Это понятно и без перевода, пишет ua.tribuna.com.

Свежие новости о вторжении России в Украину: