"Путін – Гітлер": реакція спортсменів на визнання Путіним "ЛДНР"

Реакція спорту на агресію Росії / Фото: Reuters, AFP

У понеділок, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР".

Ми збираємо реакцію українських та світових спортсменів на незаконні дії Кремля.

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Владислав Гераскевич, скелетоніст, учасник Олімпіади-2022 у Пекіні

Віталій Кличко, мер Києва та екс-чемпіон світу у суперважкій вазі

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"Партнери України повинні ввести санкції проти Росії! Негайно. Без зайвих обговорень і відстрочок. Росія зруйнувала всі норми міжнародного права, кусаючи країну в центрі Європи. І зупинятися не збирається. Які ще потрібні аргументи, щоб нарешті вгамувати агресора?"

Гаррі Каспаров, екс-чемпіон світу з шахів

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"Я сподіваюся, що ця промова колись стане доказом на суді над Путіним у Гаазі. Але це виглядає надто оптимістично у світі, де диктатор може просто відхопити шматок Європи, поки його оточення все ще насолоджується хорошим життям у вільному світі".

Ірина Ліщинська, українська легкоатлетка, срібна призерка Олімпійських ігор

Ірина Ліщинська поставила знак рівності між Путіним та Гітлером.

"Не бійтеся друзів – вони можуть тільки зрадити вас; не бійтеся ворогів – вони можуть тільки убити вас; бійтеся байдужих, бо тільки з їхньої мовчазної згоди здійснюються зради та вбивства".

Сергій Болотніков, спортивний журналіст

"Я не політичний і не військовий експерт, але, судячи з банальної логіки, все виглядає тепер так:

1. росія визнала лднр

2. заводить туди свої війська

3. починає стріляти

4. наші відповідають

5. росія кричить "українці та натавці вбивають наших дітей! Нада їх зупинити!"

6. і йде на Київ

бо інакше нахера це все?