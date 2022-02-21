22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
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Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
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Аякс --
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Лаціо --
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Аталанта --
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Наполі --
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Десна --
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Маріуполь --
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Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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"Путін – Гітлер": реакція спортсменів на визнання Путіним "ЛДНР"

Сергій Шаховець
21 лютого, 23:42
Віталій Кличко, Ірина Ліщинська, Владислав Гераскевич та інші українські, а також світові представники спорту відреагували на визнання Росією терористів "ЛНР" та "ДНР"

Реакція спорту на агресію Росії / Фото: Reuters, AFP

У понеділок, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР".

Ми збираємо реакцію українських та світових спортсменів на незаконні дії Кремля.

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Владислав Гераскевич, скелетоніст, учасник Олімпіади-2022 у Пекіні

Віталій Кличко, мер Києва та екс-чемпіон світу у суперважкій вазі

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"Партнери України повинні ввести санкції проти Росії! Негайно. Без зайвих обговорень і відстрочок. Росія зруйнувала всі норми міжнародного права, кусаючи країну в центрі Європи. І зупинятися не збирається. Які ще потрібні аргументи, щоб нарешті вгамувати агресора?"

Гаррі Каспаров, екс-чемпіон світу з шахів

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"Я сподіваюся, що ця промова колись стане доказом на суді над Путіним у Гаазі. Але це виглядає надто оптимістично у світі, де диктатор може просто відхопити шматок Європи, поки його оточення все ще насолоджується хорошим життям у вільному світі".

Ірина Ліщинська, українська легкоатлетка, срібна призерка Олімпійських ігор

Ірина Ліщинська поставила знак рівності між Путіним та Гітлером.

"Не бійтеся друзів – вони можуть тільки зрадити вас; не бійтеся ворогів – вони можуть тільки убити вас; бійтеся байдужих, бо тільки з їхньої мовчазної згоди здійснюються зради та вбивства".

Сергій Болотніков, спортивний журналіст

"Я не політичний і не військовий експерт, але, судячи з банальної логіки, все виглядає тепер так:
1. росія визнала лднр
2. заводить туди свої війська
3. починає стріляти
4. наші відповідають
5. росія кричить "українці та натавці вбивають наших дітей! Нада їх зупинити!"
6. і йде на Київ
бо інакше нахера це все?