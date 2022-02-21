"Путин – Гитлер": реакция спортсменов на признание Путиным "ЛДНР"

Реакция спорта на агрессию России / Фото: Reuters, AFP
В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР".
Мы собираем реакцию украинских и мировых спортсменов на незаконные действия Кремля.
Владислав Гераскевич, скелетонист, участник Олимпиады-2022 в Пекине
Виталий Кличко, мэр Киева и экс-чемпион мира в супертяжелом весе
"Партнеры Украины должны ввести санкции против России! Немедленно. Без лишних обсуждений и отсрочок. Россия разрушила все нормы международного права, кусая страну в центре Европы. И останавливаться не собирается. Какие еще нужные аргументы, чтобы наконец унять агрессора?"
Гарри Каспаров, экс-чемпион мира по шахматам
"Я надеюсь, что эта речь когда-нибудь станет доказательством на суде над Путиным в Гааге. Но это выглядет слишком оптимистично в мире, где диктатор может просто отхватить кусок Европы, пока его окружение все еще наслаждается хорошей жизнью в свободном мире".
Ирина Лищинская, украинская легкоатлетка, серебряный призер Олимпийских игр
Ирина Лищинская поставила знак равенства между Путиным и Гитлером.
"Не бойтесь друзей – они могут только предать вас; не бойтесь врагов – они могут только убить вас; бойтесь равнодушных, ибо только с их молчаливого согласия совершаются предательства и убийства".
Сергей Болотников, спортивный журналист
"Я не политический и не военный эксперт, но судя по банальной логике, все выглядит теперь так:
1. россия признала лднр
2. заводит туда свои войска
3. начинает стрелять
4. наши отвечают
5. россия кричит "украинцы и натавцы убивают наших детей! нада их астанавить!"
6. и идет на киев
потому что иначе нахера это все?"