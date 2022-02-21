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Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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"Путин – Гитлер": реакция спортсменов на признание Путиным "ЛДНР"

Сергей Шаховец
21 февраля, 23:42
Виталий Кличко, Ирина Лищинская, Владислав Гераскевич и другие украинские, а также мировые представители спорта отреагировали на признание Россией террористов "ЛНР" и "ДНР"

Реакция спорта на агрессию России / Фото: Reuters, AFP

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР".

Мы собираем реакцию украинских и мировых спортсменов на незаконные действия Кремля.

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Владислав Гераскевич, скелетонист, участник Олимпиады-2022 в Пекине

Виталий Кличко, мэр Киева и экс-чемпион мира в супертяжелом весе

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"Партнеры Украины должны ввести санкции против России! Немедленно. Без лишних обсуждений и отсрочок. Россия разрушила все нормы международного права, кусая страну в центре Европы. И останавливаться не собирается. Какие еще нужные аргументы, чтобы наконец унять агрессора?"

Гарри Каспаров, экс-чемпион мира по шахматам

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"Я надеюсь, что эта речь когда-нибудь станет доказательством на суде над Путиным в Гааге. Но это выглядет слишком оптимистично в мире, где диктатор может просто отхватить кусок Европы, пока его окружение все еще наслаждается хорошей жизнью в свободном мире".

Ирина Лищинская, украинская легкоатлетка, серебряный призер Олимпийских игр

Ирина Лищинская поставила знак равенства между Путиным и Гитлером.

"Не бойтесь друзей – они могут только предать вас; не бойтесь врагов – они могут только убить вас; бойтесь равнодушных, ибо только с их молчаливого согласия совершаются предательства и убийства".

Сергей Болотников, спортивный журналист

"Я не политический и не военный эксперт, но судя по банальной логике, все выглядит теперь так:
1. россия признала лднр
2. заводит туда свои войска
3. начинает стрелять
4. наши отвечают
5. россия кричит "украинцы и натавцы убивают наших детей! нада их астанавить!"
6. и идет на киев
потому что иначе нахера это все?"