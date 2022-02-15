15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

ПСЖ – Реал: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Павло Василенко
15 лютого, 11:29
У вівторок, 15 лютого, стартують матчі 1/8 Ліги чемпіонів. У Парижі зустрічаються гранди та фаворити турніру – ПСЖ проти Реалу

ПСЖ - Реал, Мессі vs Бензема / Фото: Reuters

Початок сьогоднішнього поєдинку ПСЖ – Реал на стадіоні Парк-де-Пренс у Парижі – о 22:00 за київським часом. ПСЖ – Реал: де дивитись матч

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Орієнтовні склади

ПСЖ: На вас; Хакімі, Маркіньос, Кімпембе, Нуну Мендеш; Данило, Паредес, Верратті; Ді Марія, Мессі, Мбаппе
Не зіграють: Рамос (литковий м'яз), Еррера (стегно)
Під питанням: Неймар (гомілостоп)

Реал: Куртуа; Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді; Модріч, Каземіро, Кроос; Асенсіо, Бензема, Вінісіус Жуніор
Не зіграє: Маріано Діас (стегно)
Під питанням: Бензема (м'язова травма)
"Висять" на картці: Каземіро, Менді

Прогноз на матч ПСЖ – Реал

На думку Parimatch , ПСЖ є фаворитом зустрічі . Котирування на перемогу команди Почеттіно рівні 2.04 , тоді як на Реал – 3.60 . Коефіцієнт на нічию становить 3.70 . Імовірність підсумку матчу у відсотках:

  • перемога ПСЖ – 47%
  • нічия – 27%
  • перемога Реалу – 26%

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут перевага ПСЖ не така впевнена 1.79 проти 2.10 на Реал. У відсотках – 54% на 46%. Зустріч у відповідь пройде в Мадриді 9 березня.

Шлях у ЛЧ

Реал без проблем виграв квартет D, у якому також виступали Інтер, Шериф та Шахтар. При цьому мадридці здобули п'ять перемог у шести іграх, але примудрилися програти вдома чемпіону Молдови.

Парижани ж не змогли виграти свою групу Ліги чемпіонів, поступившись першим рядком Манчестер Сіті. З англійцями ПСЖ обмінявся домашніми перемогами, а також втратив окуляри з Лейпцигом і Брюгге.

Заяви тренерів

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно: "Ми в ПСЖ завжди прагнемо перемоги. Це було б мрією. У нас немає ні такого досвіду, ні такої історії, як у Реала, але ми не збираємося грати роль аутсайдерів. Я впевнений у своїй команді".

Головний тренер Реала Карло Анчелотті: "Ця гра варта фіналу Ліги чемпіонів. І нам належить перемогти одного зі своїх головних конкурентів за цей кубок".

Де дивитись матч

У прямій трансляції перший поєдинок 1/8 Ліги чемпіонів ПСЖ – Реал у вівторок, 15 лютого, починаючи з 22:00 за київським часом, покаже Мегого .

Усі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

15 лютого – 9 березня

  • ПСЖ (Франція) – Реал Мадрид (Іспанія)
  • Спортінг (Португалія) – Манчестер Сіті (Англія)

16 лютого – 8 березня

  • Інтер (Італія) – Ліверпуль (Англія)
  • Зальцбург (Австрія) – Баварія (Німеччина)

22 лютого – 16 березня

  • Челсі (Англія) – Лілль (Франція)
  • Вільярреал (Іспанія) – Ювентус (Італія)

23 лютого – 15 березня

  • Атлетіко (Іспанія) – Манчестер Юнайтед (Англія)
  • Бенфіка (Португалія) – Аякс (Нідерланди)