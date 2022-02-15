ПСЖ – Реал: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ - Реал, Мессі vs Бензема / Фото: Reuters

Початок сьогоднішнього поєдинку ПСЖ – Реал на стадіоні Парк-де-Пренс у Парижі – о 22:00 за київським часом. ПСЖ – Реал: де дивитись матч

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Орієнтовні склади

ПСЖ: На вас; Хакімі, Маркіньос, Кімпембе, Нуну Мендеш; Данило, Паредес, Верратті; Ді Марія, Мессі, Мбаппе

Не зіграють: Рамос (литковий м'яз), Еррера (стегно)

Під питанням: Неймар (гомілостоп)

Реал: Куртуа; Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді; Модріч, Каземіро, Кроос; Асенсіо, Бензема, Вінісіус Жуніор

Не зіграє: Маріано Діас (стегно)

Під питанням: Бензема (м'язова травма)

"Висять" на картці: Каземіро, Менді

Прогноз на матч ПСЖ – Реал

На думку Parimatch , ПСЖ є фаворитом зустрічі . Котирування на перемогу команди Почеттіно рівні 2.04 , тоді як на Реал – 3.60 . Коефіцієнт на нічию становить 3.70 . Імовірність підсумку матчу у відсотках:

перемога ПСЖ – 47%

нічия – 27%

перемога Реалу – 26%

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут перевага ПСЖ не така впевнена – 1.79 проти 2.10 на Реал. У відсотках – 54% на 46%. Зустріч у відповідь пройде в Мадриді 9 березня.

Шлях у ЛЧ

Реал без проблем виграв квартет D, у якому також виступали Інтер, Шериф та Шахтар. При цьому мадридці здобули п'ять перемог у шести іграх, але примудрилися програти вдома чемпіону Молдови.

Парижани ж не змогли виграти свою групу Ліги чемпіонів, поступившись першим рядком Манчестер Сіті. З англійцями ПСЖ обмінявся домашніми перемогами, а також втратив окуляри з Лейпцигом і Брюгге.

Заяви тренерів

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно: "Ми в ПСЖ завжди прагнемо перемоги. Це було б мрією. У нас немає ні такого досвіду, ні такої історії, як у Реала, але ми не збираємося грати роль аутсайдерів. Я впевнений у своїй команді".

Головний тренер Реала Карло Анчелотті: "Ця гра варта фіналу Ліги чемпіонів. І нам належить перемогти одного зі своїх головних конкурентів за цей кубок".

Де дивитись матч

У прямій трансляції перший поєдинок 1/8 Ліги чемпіонів ПСЖ – Реал у вівторок, 15 лютого, починаючи з 22:00 за київським часом, покаже Мегого .

Усі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

15 лютого – 9 березня

ПСЖ (Франція) – Реал Мадрид (Іспанія)

Спортінг (Португалія) – Манчестер Сіті (Англія)

16 лютого – 8 березня

Інтер (Італія) – Ліверпуль (Англія)

Зальцбург (Австрія) – Баварія (Німеччина)

22 лютого – 16 березня

Челсі (Англія) – Лілль (Франція)

Вільярреал (Іспанія) – Ювентус (Італія)

23 лютого – 15 березня