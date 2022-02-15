15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

ПСЖ – Реал: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Павел Василенко
15 февраля, 11:29
Во вторник, 15 февраля, стартуют матчи 1/8 Лиги чемпионов. В Париже встречаются гранды и фавориты турнира – ПСЖ против Реала

ПСЖ - Реал, Месси vs Бензема / Фото: Reuters

Начало сегодняшнего поединка ПСЖ – Реал на стадионе Парк-де-Пренс в Париже – в 22:00 по киевскому времени. ПСЖ – Реал: где смотреть матч

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Ориентировочные составы

ПСЖ: Навас; Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш; Данилу, Паредес, Верратти; ﻿Ди Мария, Месси, Мбаппе
Не сыграют: Рамос (икроножная мышца), Эррера (бедро)
Под вопросом: ﻿Неймар (голеностоп)

Реал: Куртуа; Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди; Модрич, Каземиро, Кроос; Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор
Не сыграет: Мариано Диас (бедро)
Под вопросом: Бензема (мышечная травма)
"Висят" на карточке: Каземиро, Менди

Прогноз на матч ПСЖ – Реал

По мнению Parimatch, ПСЖ является фаворитом встречи. Котировки на победу команды Почеттино равны 2.04, тогда как на Реал – 3.60. Коэффициент на ничью составляет 3.70. Вероятность итога матча в процентах:

  • победа ПСЖ – 47%
  • ничья – 27%
  • победа Реала – 26%

Что же касается прохода в 1/4 финала, то здесь перевес ПСЖ не такой уверенный1.79 против 2.10 на Реал. В процентах – 54% на 46%. Ответная встреча пройдет в Мадриде 9 марта.

Путь в ЛЧ

Реал без проблем выиграл квартет D, в котором также віступали Интер, Шериф и Шахтер. При этом мадридцы добыли пять побед в шести играх, но умудрились проиграть дома чемпиону Молдовы.

Парижане же не смогли выиграть свою группу Лиги чемпионов, уступив первую строчку Манчестер Сити. С англичанами ПСЖ обменялся домашними победами, а также потерял по разу очки с Лейпцигом и Брюгге.

Заявления тренеров

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино: "Мы в ПСЖ всегда стремимся к победе. Это было бы мечтой. У нас нет ни такого опыта, ни такой истории, как у Реала, но мы не собираемся играть роль аутсайдеров. Я уверен в своей команде".

Главный тренер Реала Карло Анчелотти: "Эта игра достойна финала Лиги чемпионов. И нам предстоит победить одного из своих главных конкурентов за этот кубок".

Где смотреть матч

В прямой трансляции первый поединок 1/8 Лиги чемпионов ПСЖ – Реал во вторник, 15 февраля, начиная с 22:00 по киевскому времени, покажет Мегого.

Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

15 февраля – 9 марта

  • ПСЖ (Франция) – Реал Мадрид (Испания)
  • Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия)

16 февраля – 8 марта

  • Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия)
  • Зальцбург (Австрия) – Бавария (Германия)

22 февраля – 16 марта

  • Челси (Англия) – Лилль (Франция)
  • Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия)

23 февраля – 15 марта

  • Атлетико (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Бенфика (Португалия) – Аякс (Нидерланды)