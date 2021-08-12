ПСЖ буде платити Мессі зарплату в криптовалюті

Ліонель Мессі продовжить кар'єру в Парижі / Фото: Reuters

Ми писали, що зарплата Ліонеля Мессі в ПСЖ буде 41 млн євро на рік. Крім того, за сам перехід футболіст отримав бонус у розмірі 40 млн євро.

Сьогодні з'явилася інформація, що Мессі буде отримувати частину зарплати в паризькому клубі в криптовалюті. Як пише The Telegraph, відсоток виплат в криптовалюті буде досить великим.

Примітно, що у ПСЖ є власні токени. Їх клуб видає уболівальникам за участь в різних опитуваннях, токенами можна торгувати на біржі і обмінювати їх на різні нагороди. В даний час 1 токен ПСЖ коштує близько 50 євро.

Реклама

Ліонель Мессі в ПСЖ / Фото: Instagram

Раніше, щоб залишитися в Барселоні, Мессі погодився на скорочення зарплати удвічі, але навіть цього не вистачило, щоб каталонський клуб вписався в зарплатні рамки, передбачені Ла Лігою. В підсумку Ліонель зі сльозами покинув "Камп Ноу".