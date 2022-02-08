Провалили стрілянину: зникла ще одна медальна надія України

Дмитро Підручний / Фото: Reuters

Україну в гонці на 20 км представили чотири біатлоністи: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Наші медальні надії були пов'язані з виступом капітана українських біатлоністів Дмитром Підручним. Перший вогневий рубіж Дмитро пройшов без промахів, але на стрільбищах, що залишилися, припустився трьох помилок і в результаті вибув з боротьби за нагороди. Дмитро показав найкращий результат з українців та фінішував на 18-му місці.

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На жаль, не зуміли порадувати результатом решта українських учасників гонки. Наші хлопці провалили стрілльбу і значно поступалися суперникам у швидкості. Лише досвідчений Артем Прима потрапив до залікової зони ТОП-40.

Олімпійським чемпіоном став француз Кантен Фійон-Майє, який допустив два промахи на вогневих рубежах. Срібло дісталося білорусу Антону Смольському, а бронза – фавориту гонки Йоганнесу Бо.

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Результати чоловічої індивідуальної гонки:

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