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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Провалили стрілянину: зникла ще одна медальна надія України

Сергій Шаховець
8 лютого, 12:11
У Пекіні відбулась індивідуальна чоловіча гонка у змаганнях з біатлону на Олімпіаді-2022. Золото дісталося титулованому французу Кантену Фійон-Майє

Дмитро Підручний / Фото: Reuters

Україну в гонці на 20 км представили чотири біатлоністи: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Наші медальні надії були пов'язані з виступом капітана українських біатлоністів Дмитром Підручним. Перший вогневий рубіж Дмитро пройшов без промахів, але на стрільбищах, що залишилися, припустився трьох помилок і в результаті вибув з боротьби за нагороди. Дмитро показав найкращий результат з українців та фінішував на 18-му місці.

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На жаль, не зуміли порадувати результатом решта українських учасників гонки. Наші хлопці провалили стрілльбу і значно поступалися суперникам у швидкості. Лише досвідчений Артем Прима потрапив до залікової зони ТОП-40.

Олімпійським чемпіоном став француз Кантен Фійон-Майє, який допустив два промахи на вогневих рубежах. Срібло дісталося білорусу Антону Смольському, а бронза – фавориту гонки Йоганнесу Бо.

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Результати чоловічої індивідуальної гонки:

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  • 1. Кентен Фійон-Майє (Франція) – 48,47,4 (0-1-1-0)
  • 2. Антон Смольський (Білорусь) + 14,8 (0-0-0-0)
  • 3. Йоганнес Бо (Норвегія) + 31,1 (0-1-0-1)...
  • ....
  • 18. Дмитро Підручний (Україна) + 3,01,9 (0-1-1-1)...
  • 37. Артем Прима (Україна) + 4,48,8 (1-2-0-1)...
  • 50. Антон Дудченко (Україна) + 6,07,5 (1-0-1-2)...
  • 55. Богдан Цимбал (Україна) + 6,31,6 (3-0-1-0)...