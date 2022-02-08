Провалили стрельбу: улетучилась еще одна медальная надежда Украины

Дмитрий Пидручный / Фото: Reuters

Украину в гонке на 20 км представили четыре биатлониста: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

Наши медальные надежды были связаны с выступлением капитана украинских биатлонистов Дмитрием Пидручным. Первый огневой рубеж Дмитрий прошел без промахав, но на оставшихся стрельбищах допустил три ошибки и в итоге выбыл из борьбы за награды. Дмитрий показал лучший результат из украинцев и финишировал на 18-м месте.

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К сожалению, не сумели порадовать результатом остальные украинские участники гонки. Наши парни провалили стрельбу и значительно уступали соперникам в скорости. Лишь опытный Артем Прима попал в зачетную зону ТОП-40.

Олимпийским чемпионом стал француз Кантен Фийон-Майе, который допустил два промаха на огневых рубежах. Серебро досталось белорусу Антону Смольскому, а бронза – фавориту гонки Йоханнесу Бе.

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Результаты мужской индивидуальной гонки:

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