Провалили стрельбу: улетучилась еще одна медальная надежда Украины

Дмитрий Пидручный / Фото: Reuters
Украину в гонке на 20 км представили четыре биатлониста: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.
Наши медальные надежды были связаны с выступлением капитана украинских биатлонистов Дмитрием Пидручным. Первый огневой рубеж Дмитрий прошел без промахав, но на оставшихся стрельбищах допустил три ошибки и в итоге выбыл из борьбы за награды. Дмитрий показал лучший результат из украинцев и финишировал на 18-м месте.
К сожалению, не сумели порадовать результатом остальные украинские участники гонки. Наши парни провалили стрельбу и значительно уступали соперникам в скорости. Лишь опытный Артем Прима попал в зачетную зону ТОП-40.
Олимпийским чемпионом стал француз Кантен Фийон-Майе, который допустил два промаха на огневых рубежах. Серебро досталось белорусу Антону Смольскому, а бронза – фавориту гонки Йоханнесу Бе.
Результаты мужской индивидуальной гонки:
- 1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 48,47,4 (0-1-1-0)
- 2. Антон Смольский (Беларусь) + 14,8 (0-0-0-0)
- 3. Йоханнес Бо (Норвегия) + 31,1 (0-1-0-1)...
- ....
- 18. Дмитрий Пидручный (Украина) + 3,01,9 (0-1-1-1)...
- 37. Артем Прима (Украина) + 4,48,8 (1-2-0-1)...
- 50. Антон Дудченко (Украина) + 6,07,5 (1-0-1-2)...
- 55. Богдан Цымбал (Украина) + 6,31,6 (3-0-1-0)...