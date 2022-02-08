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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Провалили стрельбу: улетучилась еще одна медальная надежда Украины

Сергей Шаховец
8 февраля, 12:11
В Пекине состоялась индивидуальна мужская гонка в соревнованиях по биатлону на Олимпиаде-2022. Золото досталось титулованому французу Кантену Фийон-Майе

Дмитрий Пидручный / Фото: Reuters

Украину в гонке на 20 км представили четыре биатлониста: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

Наши медальные надежды были связаны с выступлением капитана украинских биатлонистов Дмитрием Пидручным. Первый огневой рубеж Дмитрий прошел без промахав, но на оставшихся стрельбищах допустил три ошибки и в итоге выбыл из борьбы за награды. Дмитрий показал лучший результат из украинцев и финишировал на 18-м месте.

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К сожалению, не сумели порадовать результатом остальные украинские участники гонки. Наши парни провалили стрельбу и значительно уступали соперникам в скорости. Лишь опытный Артем Прима попал в зачетную зону ТОП-40.

Олимпийским чемпионом стал француз Кантен Фийон-Майе, который допустил два промаха на огневых рубежах. Серебро досталось белорусу Антону Смольскому, а бронза – фавориту гонки Йоханнесу Бе.

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Результаты мужской индивидуальной гонки:

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  • 1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 48,47,4 (0-1-1-0)
  • 2. Антон Смольский (Беларусь) + 14,8 (0-0-0-0)
  • 3. Йоханнес Бо (Норвегия) + 31,1 (0-1-0-1)...
  • ....
  • 18. Дмитрий Пидручный (Украина) + 3,01,9 (0-1-1-1)...
  • 37. Артем Прима (Украина) + 4,48,8 (1-2-0-1)...
  • 50. Антон Дудченко (Украина) + 6,07,5 (1-0-1-2)...
  • 55. Богдан Цымбал (Украина) + 6,31,6 (3-0-1-0)...