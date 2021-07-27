Прокидайся, Україно! У нас олімпійська "бронза"

Український дует Олена Костевич і Олег Омельчук завоював бронзову медаль Олімпійських ігор у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів

Ідеш по алеї, а тут стрілянина неймовірна. Непідготовленій людині може стати страшно. Але боятися нічого. Поруч олімпійський тир, де сьогодні були розіграні медалі в стрільбі з пневматичного пістолета. З 10 метрів стріляли команди. Україну представляв перевірений дует Олена Костевич і Олег Омельчук. На секундочку, чемпіони Європи 2019 року і бронзові призери чемпіонату світу 2018-го.

Читайте також: Таблиця медалей Токіо-2020

Кваліфікація проходить в довжелезному залі, щоб помістилися всі команди. Стежу за нашими. Неймовірно зосереджені. Без зайвих рухів, без зайвих слів. Навіть в перерві тренер мовчить. Все було сказано вже до Ігор.

Реклама

До останнього наші вели боротьбу за фінал, але не вистачило дещиці. У підсумку в поєдинку за "бронзу" зустрілися з командою Сербії. І виграли – 16:12. Браво!

Це третя нагорода України в Токіо. Нагадаємо, раніше бронзові медалі на Олімпійських іграх завоювали Дар'я Білодід та Ігор Рейзлін.