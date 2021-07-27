Просыпайся, Украина! У нас олимпийская "бронза"

Украинский дуэт Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали бронзовую медаль Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета c 10 метров

Идешь по алее, а тут стрельба невероятная. Неподготовленному человеку может стать страшно. Но бояться нечего. Рядом олимпийский тир, где сегодня были разыграны медали в стрельбе из пневматического пистолета. С 10 метров стреляли команды. Украину представлял проверенный дуэт Елена Костевич и Олег Омельчук. На секундочку, чемпионы Европы 2019 года и бронзовые призеры чемпионата мира 2018-го.

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Квалификация проходит в длиннющем зале, чтобы поместились все команды. Слежу за нашими. Невероятно сосредоточены. Без лишних движений, без лишних слов. Даже в перерыве тренер помалкивает. Все было сказано уже до Игр.

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До последнего наши вели борьбу за финал, но не хватило малости. В итоге в поединке за "бронзу" встретились с командой Сербии. И выиграли – 16:12. Браво!

Это третья награда Украины в Токио. Напомним, ранее бронзовые медали на Олимпийских играх завоевали Дарья Белодед и Игорь Рейзлин.