28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
14 травня 18:45
Челсі --
Ліверпуль --
15 травня 16:00
Вест Хем --
Манчестер Сіті --
15 травня 19:00
Мілан --
Аталанта --
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Атлетіко --
Севілья --
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Ювентус --
Лаціо --
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Саутгемптон --
Ліверпуль --
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Рієка --
Україна --
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Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
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Манчестер Сіті --
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Молю вас! Дружина Усика просить Kalush Orchestra порушити правила Євробачення

Олексій Андрейцев
14 травня, 22:44
Катерина Усик хоче, щоб український гурт під час свого виступу згадав наших воїнів, які залишаються заблокованими на "Азовсталі"

Катерина Усик звернулась з проханням до Kalush Orchestra / Фото: Колаж: Сьогодні

У ці хвилини у Турині проходить пісенний конкурс "Євробачення". Ми ведемо онлайн-трансляцію концерту.

Під дванадцятим номером на сцену вийде український гурт Kalush Orchestra. Саме українцям букмекери прогнозують перемогу.

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Перед стартом "Євробачення" до Kalush Orchestra звернулася дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика.

"Благаю, згадайте про "Азовсталь", – написала Катерина у соцмережах.

Раніше ми писали, що оргкомітет Євробачення-2022 заборонив Kalush Orchestra згадувати війну в Україні. Аргумент організаторів: це насамперед музичний конкурс, а не Рада ООН чи G7.

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Сьогодні стало відомо, що Туреччина готова взяти на себе функцію евакуації морським шляхом поранених людей із заводу "Азовсталь" у Маріуполі, який заблокований російською армією ось уже понад два місяці.