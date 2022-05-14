28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
14 мая 18:45
Челси --
Ливерпуль --
15 мая 16:00
Вест Хэм --
Манчестер Сити --
15 мая 19:00
Милан --
Аталанта --
15 мая 19:30
Атлетико --
Севилья --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Молю вас! Жена Усика просит Kalush Orchestra нарушить правила Евровидения

Алексей Андрейцев
14 мая, 22:44
Екатерина Усик хочет, чтобы украинская группа во время своего выступления вспомнила наших воинов, которые остаются заблокированными на "Азовстали"

Екатерина Усик обратилась с просьбой к Kalush Orchestra / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В эти минуты в Турине проходит песенный конкурс "Евровидение". Мы ведем онлайн-трансляцию концерта.

Под двенадцатым номером на сцену выйдет украинская группа Kalush Orchestra. Именно украинцам букмекеры прогнозируют победу.

Реклама

Перед стартом "Евровидения" к Kalush Orchestra обратилась жена чемпиона мира по боксу Александра Усика.

"Прошу, вспомните про "Азовсталь", – написала Екатерина в соцсетях.

Ранее мы писали, что оргкомитет Евровидения-2022запретил Kalush Orchestra упоминать войну в Украине. Аргумент организаторов: это, прежде всего, музыкальный конкурс, а не Совет ООН или G7.

Реклама

Сегодня стало известно, что Турция готова взять на себя функцию по эвакуации морским путем раненых людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе, который заблокирован российской армией вот уже большее двух месяцев.