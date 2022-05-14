Молю вас! Жена Усика просит Kalush Orchestra нарушить правила Евровидения

Екатерина Усик обратилась с просьбой к Kalush Orchestra / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В эти минуты в Турине проходит песенный конкурс "Евровидение". Мы ведем онлайн-трансляцию концерта.

Под двенадцатым номером на сцену выйдет украинская группа Kalush Orchestra. Именно украинцам букмекеры прогнозируют победу.

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Перед стартом "Евровидения" к Kalush Orchestra обратилась жена чемпиона мира по боксу Александра Усика.

"Прошу, вспомните про "Азовсталь", – написала Екатерина в соцсетях.

Ранее мы писали, что оргкомитет Евровидения-2022запретил Kalush Orchestra упоминать войну в Украине. Аргумент организаторов: это, прежде всего, музыкальный конкурс, а не Совет ООН или G7.

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Сегодня стало известно, что Турция готова взять на себя функцию по эвакуации морским путем раненых людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе, который заблокирован российской армией вот уже большее двух месяцев.