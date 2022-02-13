Прорив України у біатлонній гонці: результат чоловічого пасьюту

Антон Дудченко / Фото: Getty Images

У неділю, 13 лютого, у Пекіні в рамках Олімпіади-2022 відбулися чоловічі перегони з біатлону на 12,5 км.

Тренерський штаб збірної України виставив на дистанцію трьох біатлоністів – Дмитра Підручного, Артема Приму та Антона Дудченка.

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Наша увага насамперед була прикута до виступу українських спортсменів. Вчорашня спринтерська гонка забрала багато сил у лідера збірної України Дмитра Підручного, який помітно поступався у швидкості основним конкурентам.

Попри провальну стрільбу двоє українців зуміли потрапити до ТОП-20. Найкращий результат показав Дмитро Підручний, який фінішував на 13-му місці. У Артема Прими – 18-е місце.

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Порадував своїм виступом Антон Дудченко. 25-річний українець обійшов на завершальному етапі дистанції титулованих Легрейда та Логінова. Антон зумів відіграти 37 позицій і фінішував на 23-му місці.

Олімпійським чемпіоном у чоловічому пасьюті став француз Кантен Фійон-Має. Він зумів на нуль відстрілятися і показав час 39:07,5.

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Запекла боротьба велася за срібні медалі між норвежцем Тар'єй Бо та представником команди РОК Едуардом Латиповим. Сильнішим виявився представник збірної Норвегії, а бронза дісталася росіянину.

Результати чоловічої гонки переслідування, 12,5 км:

1. Кентен Фійон-Має (Франція) 39:07,5

2. Тар'єй Бо (Норвегія) (1+0+0+0) +28,6

3. Едуард Латипов (РК) (0+0+0+1) +35,3

13. Дмитро Підручний (Україна) (1+2+2+0) +3:38,4

18. Артем Прима (Україна) (2+2+2+0) +3:52,3

23. Антон Дудченко (Україна) (2+0+1+0) +4:29,0

Завтра невелика перерва у біатлонних змагань на Олімпіаді. А вже 15 лютого на нас чекає чоловіча естафета 4х7,5 км.