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Прорыв Украины в биатлонной гонке: результат мужского пасьюта

Сергей Шаховец
13 февраля, 13:42
В биатлонной программе Олимпийских игр сегодня прошла мужская гонка преследования. Олимпийским чемпионом стал француз Кантен Фийон-Майе, а три украинца попали в ТОП-25

Антон Дудченко / Фото: Getty Images

В воскресенье, 13 февраля, в Пекине в рамках Олимпиады-2022 состоялась мужская гонка преследования по биатлону на 12,5 км.

Тренерский штаб сборной Украины выставил на дистанцию троих биатлонистов – Дмитрия Пидручного, Артема Приму и Антона Дудченко.

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Наше внимание в первую очередь было приковано к выступлению украинских спортсменов. Вчерашняя спринтерская гонка отняла много сил у лидера сборной Украины Дмитрия Пидручного, который заметно уступал в скорости основным конкурентам.

Несмотря на провальную стрельбу два украинца сумели попасть в ТОП-20. Лучший результат показал Дмитрий Пидручный, который финишировал на 13-м месте. У Артема Прима – 18-е место.

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Порадовал своим выступлением Антон Дудченко. 25-летний украинец обошел на заключительном этапе дистанции титулованных Легрейда и Логинова. Антон сумел отыграть 37 позиций и финишировал на 23-м месте.

Олимпийским чемпионом в мужском пасьюте стал француз Кантен Фийон-Майе. Он сумел на ноль отстрелятся и показал время 39:07,5.

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Ожесточенная борьба велась за серебряные медали между норвежцем Тарьей Бе и представителем команды РОК Эдуардом Латыповым. Сильнее оказался представитель сборной Норвегии, а бронза досталась россиянину.

Результаты мужской гонки преследования, 12,5 км:

  • 1. Кентен Фийон-Майе (Франция) 39:07,5
  • 2. Тарьей Бо (Норвегия) (1+0+0+0) +28,6
  • 3. Эдуард Латыпов (РОК) (0+0+0+1) +35,3
  • 13. Дмитрий Пидручный (Украина) (1+2+2+0) +3:38,4
  • 18. Артем Прима (Украина) (2+2+2+0) +3:52,3
  • 23. Антон Дудченко (Украина) (2+0+1+0) +4:29,0

Завтра небольшой перерыв в биатлонных соревнований на Олимпиаде. А уже 15 февраля нас ждет мужская эстафетная гонка 4х7,5 км.