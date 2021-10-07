Промоутер Усика назвав єдиний шанс Джошуа в реванші

Усик vs Джошуа: попереду - реванш / Фото: Getty Images
Ентоні Джошуа за жодних умов не виграє повторний бій з Олександром Усиком, якщо він знову триватиме всі 12 раундів, як це було 25 вересня, коли українець переміг британця одноголосним рішенням суддів у Лондоні.
Про це заявив промоутер новоспеченого чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика, Олександр Красюк.
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"Єдиний шанс у Джошуа перемогти – це нокаутувати Усика. Він же в першому бою вибрав тактику перебоксувати Олександра і помилився. Ми б хотіли, щоб він для реваншу спробував навчитися боксувати за три місяці і продовжив змагатися в цьому елементі з Усиком", – сказав Олександр Красюк каналу BoxOffice.
Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа має відбутися не пізніше 25 квітня.
Варіантами місця проведення повторного бою називають Велику Британію, Київ і Близький Схід.
При цьому після сенсаційної перемоги в першому поєдинку вже Усик – беззаперечний фаворит реваншу з Джошуа у букмекерів.
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