Промоутер Усика назвав єдиний шанс Джошуа в реванші

Усик vs Джошуа: попереду - реванш / Фото: Getty Images

Ентоні Джошуа за жодних умов не виграє повторний бій з Олександром Усиком, якщо він знову триватиме всі 12 раундів, як це було 25 вересня, коли українець переміг британця одноголосним рішенням суддів у Лондоні.

Про це заявив промоутер новоспеченого чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика, Олександр Красюк.

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"Єдиний шанс у Джошуа перемогти – це нокаутувати Усика. Він же в першому бою вибрав тактику перебоксувати Олександра і помилився. Ми б хотіли, щоб він для реваншу спробував навчитися боксувати за три місяці і продовжив змагатися в цьому елементі з Усиком", – сказав Олександр Красюк каналу BoxOffice.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

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Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа має відбутися не пізніше 25 квітня.

Варіантами місця проведення повторного бою називають Велику Британію, Київ і Близький Схід.

При цьому після сенсаційної перемоги в першому поєдинку вже Усик – беззаперечний фаворит реваншу з Джошуа у букмекерів.