Прометей досяг історичного тріумфу в Єврокубку

БК Прометей обіграв румунський Сепсі в жіночому Єврокубку / Фото: ФИБА

Свій стартовий поєдинок у Єврокубку підопічні Вікторії Большакової зіграли вдома проти румунської команди Сепсі.

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Українські баскетболістки вели в рахунку впродовж усієї гри і в підсумку здобули переконливу перемогу з рахунком 86:64.

Жіночий Єврокубок. Група В. 1 тур.

Прометей – Сепсі – 86:64 (19-15, 29-23, 19-14, 19-12).

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Прометей: Бабич, Дацко, Холмс, Мусієнко, Юркевічюс, Аткінсон, Балабан, Дубровіна, Горобець, Ігнатченко, Любінець.

Сепсі: Фрезер, Жізіла, Міліковіч, Орбан, Подар, Уоллас, Катінеан, Бас, Кроїтору, Неагу, Пасіч.

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У нинішньому розіграші Єврокубку український чемпіон виступає в групі В, в компанії з румунським Сепсі, угорським Уні Дьйор і турецьким Елазіг Іль Озель Идар.

Після першого матчу команда з Слобожанського очолила турнірну таблицю групи В.

Відзначимо, що Прометей вдруге в своїй історії приймає участь в жіночому Єврокубку. У минулому сезоні українки програли всі три поєдинки в групі і не вийшли в плей-офф.

Свій наступний поєдинок українки зіграють 20 жовтня проти угорської команди Уні Дьйор.

Дивіться матч жіночого Єврокубку Прометей – Сепсі: