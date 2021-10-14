15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини баскетболу

Прометей досяг історичного тріумфу в Єврокубку

Сергій Шаховець
14 жовтня, 22:15
Жіночий баскетбольний клуб з Слобідського вперше виграв матч у Єврокубку

БК Прометей обіграв румунський Сепсі в жіночому Єврокубку / Фото: ФИБА

Свій стартовий поєдинок у Єврокубку підопічні Вікторії Большакової зіграли вдома проти румунської команди Сепсі.

Читайте також: Українці з селища обіграли росіян і вийшли до Ліги чемпіонів

Реклама

Українські баскетболістки вели в рахунку впродовж усієї гри і в підсумку здобули переконливу перемогу з рахунком 86:64.

Жіночий Єврокубок. Група В. 1 тур.

Прометей – Сепсі – 86:64 (19-15, 29-23, 19-14, 19-12).

Реклама

Прометей: Бабич, Дацко, Холмс, Мусієнко, Юркевічюс, Аткінсон, Балабан, Дубровіна, Горобець, Ігнатченко, Любінець.

Сепсі: Фрезер, Жізіла, Міліковіч, Орбан, Подар, Уоллас, Катінеан, Бас, Кроїтору, Неагу, Пасіч.

Реклама

У нинішньому розіграші Єврокубку український чемпіон виступає в групі В, в компанії з румунським Сепсі, угорським Уні Дьйор і турецьким Елазіг Іль Озель Идар.

Після першого матчу команда з Слобожанського очолила турнірну таблицю групи В.

Відзначимо, що Прометей вдруге в своїй історії приймає участь в жіночому Єврокубку. У минулому сезоні українки програли всі три поєдинки в групі і не вийшли в плей-офф.

Свій наступний поєдинок українки зіграють 20 жовтня проти угорської команди Уні Дьйор.

Дивіться матч жіночого Єврокубку Прометей – Сепсі:

Реклама