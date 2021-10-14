15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
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Прометей добился исторического триумфа в Еврокубке

Сергей Шаховец
14 октября, 22:15
Женский баскетбольный клуб из Слободского впервые выиграл матч в Еврокубке

БК Прометей обыграл румынскую Сепси в женском Еврокубке / Фото: ФИБА

Свой стартовый поединок в Еврокубке подопечные Виктории Большаковой сыграли дома против румынской команды Сепси.

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Украинские баскетболистки вели в счете на протяжении всей игры и в итоге одержали убедительную победу со счетом 86:64.

Женский Еврокубок. Группа В. 1 тур.

Прометей – Сепси – 86:64 (19-15, 29-23, 19-14, 19-12).

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Прометей: Бабич, Дацко, Холмс, Мусиенко, Юркевичюс, Аткинсон, Балабан, Дубровина, Горобец, Игнатченко, Любинец.

Сепси: Фрэзер, Жизила, Миликович, Орбан, Подар, Уоллас, Катинеан, Бас, Кроитору, Неагу, Пасич.

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В нынешнем розыгрыше Еврокубка украинский чемпион выступает в группе В, в компании с румынским Сепси, венгерским Уни Дьер и турецким Елазиг Иль Озель Идаре.

После первого матча команда из Слобожанского возглавила турнирную таблицу группы В.

Отметим, что Прометей второй раз в своей истории принимает участие в женском Еврокубке. В прошлом сезоне украинки проиграли все три поединка в группе и не вышли в плей-офф.

Свой следующий поединок украинки сыграют 20 октября против венгерской команды Уни Дьер.

Смотрите матч женского Еврокубка Прометей – Сепси:

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