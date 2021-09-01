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Програли Китаю, але завоювали бронзу. Українські тенісисти поповнили медальний залік

Сергій Шаховець
1 вересня, 10:28
Дует українських спортсменів, незважаючи на програш у півфіналі збірній Китаю, завоював бронзову нагороду

Збірна України з настільного тенісу завоювала бронзову медаль на Паралімпіаді-2020 / Фото: Reuters

На Паралімпійський іграх у Токіо збірна України з настільного тенісу (клас 8-9) виграла бронзову медаль.

Суперниками українців у півфіналі була збірна Китаю. У парній зустрічі, українці Іван Май і Лев Кац програли китайському дуету 0:3. В індивідуальній Май поступився китайцю Ліану з рахунком 1:3.

Підсумковий рахунок поєдинку Україна – Китай – 0:2.

Оскільки матч за третє місце не проводиться, півфіналісти стають бронзовими призерами.

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Ця медаль стала 70-ю за рахунком для української команди на Паралімпійських іграх. В активі українських паралімпійців зараз 15 золотих, 34 срібні та 21 бронзова нагород.

Дивіться Медальний залік Паралімпійських ігор 2020

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