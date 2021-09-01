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Проиграли Китаю, но завоевали бронзу. Украинские теннисисты пополнили медальный зачет

Сергей Шаховец
1 сентября, 10:28
Дуэт украинских спортсменов, несмотря на проигрыш в полуфинале сборной Китая, завоевал бронзовую награду

Сборная Украины по настольному теннису завоевала бронзовую медаль на Паралимпиаде-2020 / Фото: Reuters

На Паралимпийский играх в Токио сборная Украины по настольному теннису (класс 8-9) выиграла бронзовую медаль.

Соперниками украинцев в полуфинале была сборная Китая. В парной встрече, украинцы Иван Май и Лев Кац проиграли китайскому дуэту 0:3. В индивидуальной Май уступил китайцу Лиану со счетом 1:3.

Итоговый счет поединка Украина – Китай – 0:2.

Поскольку матч за третье место не проводится, полуфиналисты становятся бронзовыми призерами.

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Эта медаль стала 70-й по счету для украинской команды на Паралимпийских играх. В активе украинских паралимпийцев сейчас 15 золотых, 34 серебряные и 21 бронзовая наград.

Смотрите Медальный зачет Паралимпийских игр 2020

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