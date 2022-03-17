Продовження кар'єри чи мобілізація: український футбол в умовах війни

Футбольний світ підтримує Україну / Фото: REUTERS

Слідом за легіонерами Української Прем'єр-ліги, дозвіл тимчасово змінити клуб отримали і футболісти з українським паспортом. ФІФА захищає права професійних гравців, тож змінила трансферний регламент для представників УПЛ.

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Тепер українські гравці можуть поповнити лави іншої команди, навіть якщо закрито період реєстрації футболістів місцевою асоціацією. Але при цьому один клуб може дозаявити лише двох гравців із українським паспортом.

Проте, для професійних гравців залишається дилема перетину кордону – законом України під час воєнного стану чоловікам (громадянам України) від 18 до 60 років заборонено виїзд із країни. Є винятки, але далеко не всі українські футболісти можуть ними скористатися.

Набагато простіша ситуація з легіонерами УПЛ, які активно залишають українські клуби. Закордонні команди найчастіше використовують опцію оренди гравців до завершення сезону, чим недавно скористався словенський хавбек київського Динамо Беньямін Вербіч.