Пробухав усі бабки? Мілевський жебракував у Києві під час війни

Астаф'єва розповіла як Мілевський просив безкоштовний суп / Фото: Колаж: Сьогодні

Артем Мілевський не покинув Україну під час війни. Екс-футболіст залишився у столиці та займався волонтерською діяльністю, про що сам повідомляв у своїх соціальних мережах

Мілевський допомагає киянам / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

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Але згодом реаліями життя Мілевського в Києві під час війни розповіла модель і співачка Даша Астаф'єва. Про відверто ганебний випадок вона розповіла ютуб-каналу ISLND TV. Артем разом зі своїми друзями з'явилися в один із ресторанів, який роздавав безкоштовні обіди на нужденних, і вимагав там безкоштовної їжі.

" Мілевський залишився у Києві, але з ним сталося зіткнення, він приходив та вимагав суп. Один із наших волонтерів сказав, мовляв, знаєш, у тебе на бухло є гроші, а за суп не можеш заплатити? Ці гроші ми витрачаємо на закупівлю продуктів. Тобто він забрав у дітей з Охматдіта або у військових цих шість порцій і вимагає: "Дайте мені суп!" Я вже не стрималася, вийшла і говорю: "Я думаю, ти можеш знайти час і піти приготувати суп зі своїми друзями, з якими ти відпочивав уночі". Мені дуже соромно за таких людей, які не можуть впоратися із собою та своїми друзями. При тому, що багато українців, які не можуть воювати фізично, йдуть та захищають нас… А від них по перегару чути, наскільки людині не до війни та солідарності", – заявила Даша Астаф'єва.

Алієв та Мілевський зіграли у футбол у Києві / Фото: Instagram aliev_sasha8

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Артем Мілевський разом зі своїм другом Олександром Алієвим, після відступу рашистських військ з території Київської області, зіграли у товариському матчі на київській Оболоні.