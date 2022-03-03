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Прихистив у себе вдома 8 біженців. Зворушлива історія ексфутболіста Шахтаря

Сергій Шаховець
3 березня, 19:09
Півзахисник угорського клубу Фехервар Іван Петряк активно допомагає українській армії та простим людям, які постраждали від російської агресії

Іван Петряк допомагає армії та звичайнісіньким людям / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Російські загарбники залишили без житла тисячі українських сімей. Футболіст Іван Петряк допомагає землякам, які залишилися без даху над головою.

"Просто одна маленька історія. Український футболіст Іван Петряк, який грає за угорський Фехервар, прийняв до себе 8 людей з України. У Вані сім'я, двоє дітей і будинок на 65 квадратів під Будапештом. Ваня повністю забезпечує їхнє перебування в Угорщині.

Крім того, допомагає із закупівлею касок та бронежилетів для збройних сил. Готовий і танк купити, але не знає де! Я знаю його як порядну людину та скромного хлопця, але не поділитися не можу!" – написав журналіст Володимир Звіров у Facebook.

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Раніше ми розповідали, як забувши про футбол, Андрій Шевченко всіма силами намагається допомогти Україні протистояти підступному загарбнику.