"Настав час покінчити із США. Я аплодую терористам": вогненні цитати найкращого шахіста світу

Боббі Фішер - геній шахів / Фото: Колаж: Сьогодні

17 січня 2008 року помер найкращий шахіст в історії – Боббі Фішер. Людина, яка кинула виклик СРСР – і перемогла!

Після війни домінування Радянського Союзу в шахах було тотальне. Провідні гросмейстери з інших країн не раз скаржилися на змову радянських гравців при розіграші шахової корони. Зламав систему саме Фішер. Американець в 1972 році обіграв Бориса Спаського і став чемпіоном світу.

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Після цього він відмовився захищати звання в матчі проти Анатолія Карпова і став відлюдником.

Філіппінський шахіст Еугеніо Торре, один з небагатьох, хто в останні роки життя спілкувався з Фішером, каже, що цю людину просто не захотіли зрозуміти: "Божевільний? Ні. Просто він людина принципів. Він при здоровому глузді, але висловлювані ним думки такі спірні, що всі навколо вирішили, що він збожеволів".

Ми зібрали яскраві висловлювання Бобі Фішера, щоб підкреслити, наскільки ця людина була неординарна.

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Цитати Фішера

"Моє єдине бажання – грати в шахи, і більше нічого".

У дитинстві Боббі переходив з кімнати в кімнату і по черзі робив ходи, граючи одночасно кілька партій сам із собою.

"Всі вчителі дурні, хіба що крім фізкультурника – він непогано грає в шахи", – заявив Боббі після того, як кинув школу.

"Мені подобається не просто перемагати, а розбивати своїх супротивників. За гороскопом я Риба. Так ось, я – велика риба й проковтну всіх гросмейстерів і стану чемпіоном світу".

Фішер пообіцяв це після перших серйозних перемог на міжнародному рівні.

"Невже, пізнавши в дитинстві нужду, я не маю права хоч зараз жити так, щоб не турбуватися про завтрашній день?!"

Гросмейстер повторював це, піднімаючи ставки гонорарів. За це йому були вдячні й інші шахісти.

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"Терпіти не можу, щоб всі мені дивилися в рот, коли я жую".

Фішер відмовився від званого обіду, який організував на його честь президент США Річард Ніксон.

"Я не маю наміру рекламувати машину, придатну тільки для самогубців".

Так він прокоментував свою відмову брати участь у рекламі автомобільної компанії після того, як ретельно вивчив авто.

"Я змусив людей повірити, що Штати – інтелектуальна держава, що в ній живуть розумні люди. А вони замість подяки плюнули на мене. І я відповідаю їм тим самим".

Боббі плюнув на лист, який попереджав його про те, що в разі участі в матчі на території Югославії він ризикує отримати 10 років в'язниці. У 1992 році США наклали санкції на Югославію. Це не завадило Фішеру виграти реванш у Спаського.

"Прийшов час покінчити із США раз і назавжди. Америка заплатила за злочини, які вона вчинила щодо інших країн. Я аплодую терористам".

Так гросмейстер відреагував на терористичні атаки в США 11 вересня 2001 року.

"Ватажки секти – страшні лицеміри. Вони сповістили про швидке пришестя Христа і обдурили мене. При цьому навіть не вибачилися!"

Шахіст засмутився, що кінець світу не настав, як обіцяла "Всесвітня Церква Творця".

Тест. Десять цікавих фактів про шахів

"Що краще – одружитися чи купити машину? Краще придбати машину, її завжди можна поміняти".

Фішер не любив дівчат через їхнє невміння грати в шахи. Тільки дружина гросмейстера Бісгаєра мала від нього повагу. Вона, на думку Боббі, мала неоціненний дар: вміла дати мат конем і слоном самотньому королю.