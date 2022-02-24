Ухвалено рішення щодо чемпіонату України з футболу

Російські танки поставили український футбол на паузу / Фото: Колаж: Сьогодні

У зв'язку з запровадженням в Україні воєнного стану чемпіонат країни з футболу призупинено.

Про це повідомляє сайт Прем'єр-Ліги.

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У 19-му турі УПЛ з п'ятниці, 25 лютого, по понеділок, 28 лютого, в Україні мали відбутися такі матчі: Минай – Зоря, Динамо – Інгулець, Металіст 1925 – Шахтар, Олександрія – Львів, Ворскла – Верес, Дніпро-1 – Десна, Чорноморець – Маріуполь, Рух – Колос.

Нагадаємо, рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.

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На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, продовжуються атаки агресора на Донбасі.

Є загиблі.

Президент України Володимир Зеленський наказав завдавати максимальних втрат супротивнику.