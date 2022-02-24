23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка 2
Аякс 2
8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Головна Спорт ЧУ з футболу

Ухвалено рішення щодо чемпіонату України з футболу

Андрій Трофімов
24 лютого, 10:53
Національну футбольну першість країни призупинено

Російські танки поставили український футбол на паузу / Фото: Колаж: Сьогодні

У зв'язку з запровадженням в Україні воєнного стану чемпіонат країни з футболу призупинено.

Про це повідомляє сайт Прем'єр-Ліги.

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У 19-му турі УПЛ з п'ятниці, 25 лютого, по понеділок, 28 лютого, в Україні мали відбутися такі матчі: Минай – Зоря, Динамо – Інгулець, Металіст 1925 – Шахтар, Олександрія – Львів, Ворскла – Верес, Дніпро-1 – Десна, Чорноморець – Маріуполь, Рух – Колос.

Нагадаємо, рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.

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На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, продовжуються атаки агресора на Донбасі.

Є загиблі.

Президент України Володимир Зеленський наказав завдавати максимальних втрат супротивнику.