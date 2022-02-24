23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика 2
Аякс 2
8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Принято решение по чемпионату Украины по футболу

Андрей Трофимов
24 февраля, 10:53
Национальное футбольное первенство страны приостановлено

Российские танки поставили украинский футбол на паузу / Фото: Коллаж: Сегодня

В связи с введением в Украине военного положения чемпионат страны по футболу приостановлен.

Об этом сообщает сайт Премьер-лиги.

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В 19-м туре УПЛ с пятницы, 25 февраля, по понедельник, 28 февраля, в Украине должны были состояться такие матчи: Минай – Заря, Динамо – Ингулец, Металлист 1925 – Шахтер, Александрия – Львов, Ворскла – Верес, Днепр-1 – Десна, Черноморец – Мариуполь, Рух – Колос.

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Напомним, рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.

На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, продолжаются атаки агрессора на Донбассе.

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Есть погибшие.

Президент Украины Владимир Зеленский приказал наносить максимальные потери противнику.