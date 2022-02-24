Принято решение по чемпионату Украины по футболу

Российские танки поставили украинский футбол на паузу / Фото: Коллаж: Сегодня

В связи с введением в Украине военного положения чемпионат страны по футболу приостановлен.

Об этом сообщает сайт Премьер-лиги.

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В 19-м туре УПЛ с пятницы, 25 февраля, по понедельник, 28 февраля, в Украине должны были состояться такие матчи: Минай – Заря, Динамо – Ингулец, Металлист 1925 – Шахтер, Александрия – Львов, Ворскла – Верес, Днепр-1 – Десна, Черноморец – Мариуполь, Рух – Колос.

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Напомним, рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.

На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, продолжаются атаки агрессора на Донбассе.

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Есть погибшие.

Президент Украины Владимир Зеленский приказал наносить максимальные потери противнику.