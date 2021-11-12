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Вирок винесено! Організатор смертельного польоту футболіста Еміліано Сали отримав тюремний строк

Павло Василенко
12 листопада, 21:47
У розслідуванні загибелі аргентинського футболіста Еміліано Сали, який розбився літаком у січні 2019 року, поставлено крапку

Суд виніс вирок бізнесменові Девіду Хендерсону, який організував переліт самого Сали та пілота Девіда Ібботсона без належного дозволу на подібні авіаперевезення в останнього. У результаті Хендерсон найближчі 18 місяців проведе у в'язниці, повідомляє ВВС.

Раніше ми писали, що 67-річному бізнесменові загрожує до 7 років ув'язнення.

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21 січня 2019 року він вилетів приватним літаком до Уельсу, але під час польоту судно зникло з радарів. Пізніше пошукова група знайшла на дні Ла-Маншу літак та тіло футболіста.

Контракт Еміліано Сали з Кардіффом, за який він так і не зіграв жодного матчу, було розраховано на три з половиною роки.

Після загибелі футболіста ФІФА зобов'язала Кардіфф виплатити Нантові шість мільйонів євро.