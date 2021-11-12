Вирок винесено! Організатор смертельного польоту футболіста Еміліано Сали отримав тюремний строк

Суд виніс вирок бізнесменові Девіду Хендерсону, який організував переліт самого Сали та пілота Девіда Ібботсона без належного дозволу на подібні авіаперевезення в останнього. У результаті Хендерсон найближчі 18 місяців проведе у в'язниці, повідомляє ВВС.

Раніше ми писали, що 67-річному бізнесменові загрожує до 7 років ув'язнення.

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21 січня 2019 року він вилетів приватним літаком до Уельсу, але під час польоту судно зникло з радарів. Пізніше пошукова група знайшла на дні Ла-Маншу літак та тіло футболіста.

Контракт Еміліано Сали з Кардіффом, за який він так і не зіграв жодного матчу, було розраховано на три з половиною роки.

Після загибелі футболіста ФІФА зобов'язала Кардіфф виплатити Нантові шість мільйонів євро.