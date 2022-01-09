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Запрошення до збірної прийняв за спам. Футболіст ігнорував повідомлення тренера через мову

Любомир Луканюк
9 січня, 14:16
Роберто Лопес народився в Ірландії і не знав португальської мови, якою його запрошували виступати за збірну Кабо-Верде

У Лопеса мама з Ірландії, батько з Кабо-Верде

Сьогодні стартує Кубок африканських націй. У Камеруні 24 збірні розіграють головний трофей континенту.

Буде серед них команда Кабо-Верде. Острівна держава збирала команду за принципом зі світу по нитці. Дуже цікава історія запрошення до збірної півзахисника Шемрок Роверс Роберто Лопеса.

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Футболіст отримав повідомлення у месенджері, але не відповів на нього, оскільки нічого не зрозумів. Лист був португальською мовою.

Проте незнайомець, який писав, виявив наполегливість. Він знову і знову намагався зв'язатися з Роберто. Зрештою гравець закинув листа в перекладач і був шокований. Він ігнорував головного тренера збірної, який у всьому світі шукав гравців, здатних посилити збірну країни з населенням трохи більше ніж 500 тисяч людей.

Роберто Лопес народився Ірландії. Він навіть грав за юніорську збірну цієї країни. Проте батько футболіста з Кабо-Верде, що й стало причиною виклику у національну команду острівної держави, повідомляє Євроспорт.

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